Mauricio Pochettino, Manchester United'ın pazar günü Anfield'da Liverpool'a 4-0 yenildiği ilk maçında Matthijs de Ligt'i doğrudan ilk 11'e alma kararını savundu. Manchester United'ın yeni teknik direktörü, Hollandalı oyuncuya neden yaklaşık bir yıl aradan sonra Premier League'deki ilk 11'de başlama fırsatını verdiğini açıkladı.

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Pochettino, De Ligt tercihini savundu

Hollandalı millî futbolcu, uzun süreli sırt sakatlığı nedeniyle 357 gündür ligde forma giymemişti. Buna rağmen kendisini Kuzeybatı derbisinin ortasında buldu . De Ligt'in uzun bir topu yanlış değerlendirmesi ve Alexander Isak'ın kaleye doğru koşmasına fırsat tanımasıyla United'ın savunmadaki zaafları neredeyse hemen ortaya çıktı. Bu hata, Leny Yoro'yu kırmızı kart görmesine yol açan çaresiz müdahaleyi yapmaya zorladı. Kısa süre sonra Dominik Szoboszlai ve Florian Wirtz'in golleri geldi; ikinci yarıda Rio Ngumoha ve Victor Munoz farkı dörde çıkardı.

Maçın temposuna ayak uydurmakta zorlanan savunmacı yavaş ve ağır görünmesine rağmen Pochettino, son düdüğün ardından tercihini savundu. Pochettino, Sky Sports'a yaptığı açıklamada, "Antrenman yapıyordu, millî takım görevinden önce Şampiyonlar Ligi'nde oynamıştı. Sanırım geldiğimizde [Lisandro Martinez ile] uyumunu gördük" dedi.

Öfkeli teknik direktör, hakemin çifte standardına tepki gösterdi

Maçın seyrini değiştiren karar Pochettino'yu öfkelendirdi. Teknik direktör, daha önce Jeremy Jacquet'nin karıştığı ve penaltı verilmemiş bir pozisyona dikkat çekerek hakem yönetimindeki belirgin çifte standardı vurguladı. Hakemin tutarsızlığının maçın gidişatını tamamen değiştirdiğine inanan Pochettino, maç sonu değerlendirmesinde tepkisini açıkça dile getirdi.

Öfkeli Pochettino, "Tekrar söylüyorum, Jacquet'nin pozisyonu penaltıydı. Hakem buna penaltı deseydi, sonrasındaki o pozisyon kesinlikle yaşanmazdı ve belki de şimdi başka türlü konuşuyor olurduk" dedi. "Bir stoper hata yaptı, pozisyon penaltıydı ama cezalandırılmadı. Biz bir hata yaptık ve cezalandırıldık. Şimdi bütün bunları kabul ediyorum ama koşullar da ortada. Koşulları göz önünde bulundurmak çok önemli. Her zaman."

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Yeni dönem için gerçekle yüzleşme

Bu yenilgiyle United'ın Premier League'deki galibiyet hasreti dokuz maça çıktı. Bu, kulübün organizasyon tarihindeki en uzun galibiyetsiz serisi oldu. Pochettino maçın ardından hakem ekibiyle uzun süre konuşurken itirazlarının takımın başındaki ilk maçının sonucunu değiştirmeyeceğini kabul etti. Karşılaşmayı etkileyen dış etkenleri eleştirmeyi sürdürürken oyuncularının da performanslarının sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

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Arjantinli teknik direktör, "Kulübümü savunmak ve ne hissettiğimi söylemek zorundayım. Futbol oynayan herkes için o pozisyonun kırmızı kart olmadığı açıktı" dedi.

Şampiyonlar Ligi'nde çıkış yolu arayışı

Premier League'de uzun zamandır beklediği ilk 11'e dönüşü hızla kâbusa dönen De Ligt için unutulacak bir öğleden sonraydı. Bu kadar kötü bir performansın ardından Pochettino, Sporting CP deplasmanındaki kritik Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde acımasız ama gerekli bir kararla karşı karşıya. Ancak savunmadaki bu sorun, giderek büyüyen bir krizin ortasındaki teknik direktörün sıkıntılarının yalnızca küçük bir bölümü.

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United, Premier League tablosunun son sırasının yalnızca bir puan üzerinde. Pochettino'yu bekleyen yeniden yapılanma görevinin zorluğu artık açıkça görülüyor. Takımın hızla toparlanması gerekiyor. Çünkü Portekiz'deki bu Avrupa deplasmanı artık sıradan bir maç değil, giderek kötüleşen sezonda bir çıkış yolu bulma mücadelesi.