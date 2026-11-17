Mauricio Pochettino'nun Manchester'a gitmek üzere hazırlanmaya bile pek vakti olmadı, ancak Manchester United'ın başına geçecek teknik direktör ocak ayı transfer dönemi planlarına ilişkin şimdiden önemli ipuçları veriyor. ABD Milli Takımı'ndaki görevini bırakıp Old Trafford'a gitmeye hazırlanan Arjantinli teknik adam, United'ı Premier League'deki kötü gidişattan çıkarmak için mevcut kadrosundan oyuncu transfer etme ihtimalini dışlamadı.

Reklam

ABD Milli Takımı'nın teknik direktörü Old Trafford'daki zorlu göreve hazırlanıyor

Geçen hafta Michael Carrick'in halefi olarak açıklanan eski Southampton, Tottenham ve Chelsea teknik direktörü, 10 maçın ardından Premier League'de düşme hattında bulunan bir takımın başına geçiyor. United, ocak ayında transferde aktif olmayı planlıyor ve kadrosunu güçlendirmesi için Pochettino'ya kaynak sağlayacak.

Pochettino, salı günü Haiti ile oynanacak maçın ardından ABD Milli Takımı'ndaki görevinden ayrılacak ve maçın bitiminden kısa süre sonra özel uçakla Manchester'a gidecek. Forvet Folarin Balogun, orta saha oyuncusu Weston McKennie ve sol bek Antonee Robinson'ın da onun ardından Old Trafford'a gidebileceği konuşuluyor.

Pochettino, ocakta eski oyuncularıyla buluşma ihtimaline kapıyı açık bıraktı

Mevcut kadrosundan oyuncu transfer edip etmeyeceği sorulan Pochettino, şimdilik önlerindeki maçlara odaklanılması gerektiğini vurgularken United'ın çekiciliğini de kabul etti.

Arjantinli teknik adam, "Şimdi bunu konuşmanın zamanı değil," dedi. "Bu soruyu daha önce oyunculara sorduğunuzu biliyorum. Bütün iyi oyuncuların hayalleri vardır. En üst seviyeye ulaşmak isterler ve United'ın o seviyedeki takımlardan biri olduğunu düşünüyorum… Bu, birçok oyuncunun hayali. Ama şu anda bugüne, yarınki maça ve kulüplerindeki işlerine odaklanmaları gerektiğini düşünüyorum.

Reklam Reklam

"İki yılı aşkın süredir her bir oyuncuyu çok iyi tanıyorum ve hepsinin inanılmaz yetenekli olduğunu görüyorum. Elbette gelecekte o zaman geldiğinde buna dikkat edeceğiz."

Related Topics

ABD Milli Takımı oyuncularının Premier League'e gidebileceği konuşuluyor

Birden fazla ABD'li oyuncunun önümüzdeki yıl içinde transfer yapma ihtimali bulunduğundan, Old Trafford'la ilgili transfer iddiaları güç kazanıyor. Cincinnati'de düzenlenen basın toplantısında 28 yaşındaki McKennie, takım arkadaşlarının yakında Pochettino'yu İngiltere'ye kadar takip edebileceğini kabul etti .

McKennie, "Bunun mümkün olduğunu düşünüyorum. Takımımızda yakında ya da önümüzdeki yıl içinde transfer yapması beklenen çok sayıda oyuncu var," dedi. "Dolayısıyla böyle bağlantıların kurulması bir bakıma kaçınılmaz. Ama sonuçta teknik direktörün aklından ne geçtiğini ve gerçekte nasıl oyuncular aradığını asla bilemezsiniz. Buradaki bazı oyuncuların Manchester United'a gidebileceğinin konuşulduğunu ve bunun gerçekleşebileceğini düşünüyor olabilir."

Reklam

Teknik ekip Anfield'daki zorlu maça şimdiden hazırlanıyor

Pochettino, ABD Milli Takımı'ndaki görevlerini tamamlarken teknik ekibinden üç kişi Manchester'a gitmek üzere kamptan ayrıldı . Yardımcısı Jesus Perez, yardımcı antrenör Toni Jimenez ile kondisyon antrenörü ve oğlu Sebastiano, ABD Milli Takımı'nın Concacaf Uluslar Ligi çeyrek final ilk maçında Haiti'yi 6-0 yenmesinin ardından vedalaştı.

Bu erken başlangıç, Pochettino'yu bekleyen zorlu ilk sınav öncesinde hayati önem taşıyabilir. Pochettino Manchester'a vardığında, yeni teknik ekibinin pazar günü ezeli rakip Liverpool'a karşı Anfield'da oynanacak büyük maça hazırlanmak için çok az zamanı olacak.