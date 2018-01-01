Mauricio Pochettino Manchester United dedikodularına cevap verdi

Tottenham'ın gözde teknik direktörü Mauricio Pochettino, yeni sezonda Manchester United'ın başına geçebileceği iddialarına yanıt verdi.

Manchester United yeni sezon öncesi yeni menajerini ararken, Mauricio Pochettino'nun adı listenin ilk sırasında yer alıyor.

Everton'ı deplasmanda 6-2 yendikleri maçın ardından basın toplantısında konuşan Pochettino, Manchester United iddialarına da yanıt verdi.

Pochettino yanında oturan Tottenham basın sorumlusunu işaret ederek, "Birçok dedikodu dönüyor. Bu adamı üzmek istemem. Bizim konsantre olmamız gerekiyor. Başarılı olmak için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız." dedi.

2014 yılında Southampton'dan ayrılıp Tottenham'dan ayrılan Mauricio Pochettino'nun adı bir yandan da Real Madrid ile anılıyor.