Arjantinli hoca, Fransız ekibinin kendisine daha fazla özen göstermesini istiyor.

Mauricio Pochettino, Paris Saint-Germain yönetim kuruluna, Manchester City'nin Pep Guardiola ile yaptığı gibi, Parc des Princes'teki pozisyonu hakkında kendisini desteklemeleri gerektiğini söyledi.

Pochettino, ocak ayının 2021 yılında PSG'de yönetimi devraldığından bu yana geçen sezon Ligue 1 şampiyonluğu da dahil olmak üzere üç kupa kazandı.

Arjantinli hoca, kulübün Fransız futbolundaki hakimiyetini korumasına yardımcı oldu, ancak esas hedef olarak belirlenen Şampiyonlar Ligi’ni kazanamadı.

Bu nedenle, genel olarak başarısız olarak değerlendiriliyor.

Pochettino, PSG'deki pozisyonu hakkında ne söyledi?

PSG'nin, yıldız forvet Kylian Mbappe ile yeni bir sözleşme imzalamasıyla yeni bir proje hazırlarken Pochettino'yu görevden alma isteğinde olduğu bildirildi.

Zinedine Zidane ve Jose Mourinho, Arjantinli hocanın yerine geçmesi beklenen olası adaylardan birisi olarak lanse ediliyor.

Ancak Pochettino, medyadaki spekülasyonlardan endişe duymuyor ve hala kulübü ilerletmek için doğru insan olduğuna inanıyor.

Ne söylendi?

Pochettino, Esport3'e verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

"Sözleşmemin bitmesine bir yıl kaldı ve birçok söylenti var. Her hafta kovuluyorum.

“PSG, bu tür şeyler için insanları tahrik ediyor. Kulüp kendini yeniden inşa etmeye çalışıyor. Başkan yakında yeni projesini açıklayacak, ama ben sakinim.

"Oraya (PSG'ye) ulaşmak için iyi bir koç olmalısınız ve orada bir buçuk yıl geçirdikten sonra kendimi en iyilerden biri gibi hissediyorum.

“Bu kadar çok yıldızın olduğu bir soyunma odasını yönetmek günlük bir öğrenme deneyimiydi.

"Chelsea, City ve Liverpool gibi biz de Madrid'i de yenmeye çok yakındık. Bunu aştık. Bence çok daha üstündük, ancak son rötuşu yapamadık.

“Hedef, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak olduğu için bu durumun bir fırtına yaratması gayet normal.”

Pochettino, Guardiola için ne dedi?

Arjantinli hoca, PSG'de başardıklarından gurur duyuyor ve Şampiyonlar Ligi'ne çok fazla önem verilmesi gerektiğini düşünmüyor.

Pochettino, Guardiola’nın Manchester'daki altı yılında Şampiyonlar Ligi'ni kazanamamasına rağmen, Guardiola'nın City’de kalmaya devam ettiğini belirtiyor.

"Şampiyonluğa ve kupaya (Paris'te) değer vermelisiniz. Şampiyonlar Ligi çok az maç olan bir kulvar.

"Anlamadığım şeyler var. Fırtına, Madrid’e elendikten sonra başladı. [Laurent] Blanc veya [Carlo] Ancelotti gibi diğer antrenörler gibi biz de ligi kazandık.

"City'yi seviyorum, çünkü Guardiola'ya inşa etme fırsatı verdiler.

“Ona zaman tanıdılar. PSG'de de buna ihtiyacınız var. Bu projeyi, huzurlu bir şekilde uygulayarak Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya çalışacağız."

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