Arjantinli teknik direktör, bu yazın başlarında çıkan söylentileri reddetti.

Mauricio Pochettino, Kylian Mbappe'nin Paris Saint-Germain'de görevden alınmasında herhangi bir rolü olduğunu reddetti.

Pochettino'nun uzun zamandır beklenen ayrılışı, Arjantinlinin Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu tekrar başaramamasının ardından geçen ay resmiyete kavuştu ve Mbappe'nin, hocanın görevden alınmasının arkasında olduğuna dair spekülasyonlar vardı.

Ancak Mbappe, sosyal medyada konuyla ilgili herhangi bir sorumluluğu olduğunu şiddetle reddetmişti ve ifadesi şimdi eski patronu tarafından desteklendi.

PSG, son 16 turunda Real Madrid tarafından Avrupa'dan elendi. Bu da Pochettino'yu gönderip Christophe Galtier'in getirilmesi için yeterliydi.

Pochettino ne söyledi?

Tecrübeli hoca, Arjantinli haber ajansına verdiği röportajda şu yorumu yaptı:

"Bence PSG, Kylian'ı tutmak için mümkün olan her şeyi yaptı ve ben de buna katılıyorum.

"Bugün dünya futbolunun en iyi oyuncularından biri ve bunu yapmak için tüm kaynaklara sahip olan PSG'nin onu kalmaya ikna ettiğini düşünüyorum.

"Ancak ayrılmama sebep olup yeni projeyi tasarlayanın da Kylian olduğunu düşünmüyorum.

"Bu durumda başkan, en uygun şeyin kulüpte yeni bir proje olduğunu düşünen kişiydi."

Pochettino, Lionel Messi ile çalışması hakkında ne dedi?

Pochettino'nun PSG'deki zamanı sert bir şekilde bitmesine rağmen, gezegendeki en iyi oyuncu olarak gördüğü vatandaşı Lionel Messi ile tam bir sezonun keyfini çıkardı.

Arjantinli hoca, "Benim için Leo Messi dünyanın en iyisi. Hiç şüphe yok" dedi ve ekledi:

"Daha sonra Mbappe'nin bu tacı almaya aday olduğu ortaya çıktı. Benim için aynı zamanda Neymar da dünyanın en iyi oyuncularından biri."

Pochettino, Messi'nin Dünya Kupası'nda Arjantin Millî Takımı'na liderlik edeceğini de vurguladı.

"Fiziksel olarak elinden gelenin en iyisini yapıyor.

"Bence en uygun koşullarda Dünya Kupası'na liderlik edecek. Kupaya ulaşacak enerjiye ve yeteneğe sahip. Bu süre içinde Leo ile bu kadar çok an yaşadığım için futbol sayesinde şanslıyım."

Pochettino, PSG performansını nasıl değerlendiriyor?

Pochettino ayrıca, bir bütün olarak PSG'deki görevi hakkında düşünmek için zaman ayırdı ve bazı zorluklara rağmen keyifli bir deneyim olduğunu ortaya koydu.

Arjantinli, "Bence çok olumlu oldu" dedi ve şöyle devam etti:

"Deneyimlerden her zaman yararlanmalı ve onlardan öğrenmeliyiz.

"Biz bu şekilde düşünmek zorunda olan rasyonel varlıklarız. Sportif açıdan bir buçuk yılda Fransa Kupası, Süper Kupa ve ligi kazandık.

"Ancak PSG'nin projesinin Şampiyonlar Ligi'ni ve her şeyi kazanmak olduğu açık. Şampiyonlar Ligi'ni kazanamamak, her zaman bir başarısızlık olarak düşünülebilir.

"Her halükarda bu sadece son sezonun değil 50 yılın başarısızlığı. PSG'nin özellikle son on, on bir yılda yeni sahiplerinin gelmesiyle Şampiyonlar Ligi'ni kazanma hedefi var."

