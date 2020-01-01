Ligue 1

Mauricio Pochettino, imzayı atıyor

Benjamin Quarez
Benjamin Quarez
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pochettino
pochettino
Thomas Tuchel'ın görevine son veren Fransız devinin yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino olacak.

İki buçuk yıldır takımı çalıştıran Thomas Tuchel ile yollarını ayıran Paris Saint-Germain, bu ismin yerini Mauricio Pochettino ile doldurmaya hazırlanıyor.

Fransız ekibi, 48 yaşındaki Mauricio Pochettino ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere iki buçuk yıllığına el sıkıştı. Anlaşmanın yakın zamanda resmiyete dökülmesi bekleniyor.

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Paris Saint-Germain, Alman teknik adama ise 6 milyon euro tazminat ödeyecek.

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    Arjantinli teknik adam kariyerinde daha önce Espanyol, Southampton ve Tottenham'da görev yapmıştı.

    Tottenham, 2018-2019 sezonunda Pochettino'nin önderliğinde Şampiyonlar Ligi finali oynamıştı.

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