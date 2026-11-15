Mauricio Pochettino, Old Trafford'da resmen göreve başlamaya hazırlanırken yeni Manchester United kadrosundaki zayıf halkaları belirlemekte vakit kaybetmedi. Chelsea ve Tottenham'ın eski teknik direktörünün, sezonun ilk aylarında ciddi sıkıntılar yaşayan savunma hattını güçlendirmek için Premier League'deki bir rakibinden oyuncu transfer etmeye hazır olduğu bildiriliyor.

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Pochettino, savunmadaki açıkları kapatmak için Craven Cottage'ın kaptanını hedefliyor

The Telegraph'a göre Fulham savunmacısı Calvin Bassey, ocak ayında transfer dönemi yeniden açıldığında Manchester United'ın kolay gol yiyen savunmasını güçlendirmek için sürpriz bir aday olarak öne çıktı. Geçen hafta Michael Carrick'in yerine göreve getirilen Pochettino, Old Trafford'daki kadroyu değerlendirmekte vakit kaybetmedi ve yeni bir stoper transferini öncelik olarak görüyor.

Ancak 26 yaşındaki Nijeryalı millî futbolcunun transferini gerçekleştirmek hiç de kolay olmayacak. Fulham'ın yeni teknik direktörü Alvaro Arbeloa, bu sezon Craven Cottage'da kaptanlık pazubandını Bassey'ye emanet etti ve kaptanını takımda tutmakta kararlı. Eski Rangers ve Ajax savunmacısının mevcut sözleşmesinde son yılına girilecek olsa da Batı Londra kulübünün sözleşmesini 12 ay daha uzatma opsiyonu bulunuyor.

Çok yönlülüğü ve bek eksikliği, Old Trafford'un ilgisini artırıyor

Pochettino'nun taktik seçeneklerini değerlendirirken Bassey'nin sol bekte de etkili biçimde oynayabilmesini önemli bir avantaj olarak gördüğü belirtiliyor. Luke Shaw yeni sakatlık sorunları yaşarken, bu mevkide geçici olarak görev yapan Diogo Dalot sol kanatta hayal kırıklığı yaratan bir performans sergiliyor.

Birden fazla mevkide oynayabilen bir savunmacının transferi, sorun yaşanan iki pozisyon için de hemen alternatif sağlayacak. Arjantinli vatandaşı Lisandro Martinez'in kulüpteki geleceği de belirsizliğini korurken Pochettino, hem istikrardan hem de tecrübeli oyuncu derinliğinden yoksun savunma hattına güvenilirlik kazandırmak istiyor.

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Savunmadaki dağınıklık Manchester United'ı düşme hattında tutuyor

Sezona kötü başlayan United, ilk 10 maçında topladığı yalnızca sekiz puanla düşme hattında bulunuyor. Şu ana kadar 19 gol yiyen United'dan daha fazla golü yalnızca lige yeni yükselen Ipswich ve son sıradaki Crystal Palace yedi.

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Carrick'in görev dönemi, geçen hafta sonu Aston Villa ile oynanan ve 4-4 biten çalkantılı maçta fiilen sona erdi. Hatalarla dolu bir performansın ardından karşılaşmayı savunmanın göbeğinde Leny Yoro ve Ayden Heaven ikilisiyle tamamlayan United, uzatma dakikalarındaki geri dönüşle bir puan kurtardı.

Ocak ayındaki transfer hamlesinden önce zorlu Anfield deplasmanı

Pochettino, gelecek hafta Liverpool deplasmanında takımın başına ilk kez çıktığında hemen zorlu bir sınav verecek. Eksiklerle boğuşan ve kırılgan bir savunmayla Anfield deplasmanına çıkmak, Arjantinli teknik direktörün takımı organize etme becerisini daha ilk maçta sınayacak.

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Kış transfer dönemi Bassey gibi hedeflerin peşine düşme fırsatı sunana kadar yeni teknik direktörün mevcut kadrosuyla savunmayı sağlamlaştırmanın ve United'ı son üç sıradan uzaklaştırmanın bir yolunu bulması gerekiyor.