Mauricio Pochettino, takımının Haiti’yi 6-0 mağlup etmesinin ardından ABD erkek millî takımının uluslararası arenada büyük başarılar elde edebileceğini savundu. Manchester United’ın başına geçmek üzere görevinden ayrılmaya hazırlanan Arjantinli teknik adam, arkasında en üst düzeyde rekabet edebilecek bir kadro bırakacağında ısrarcı.

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Miami'de etkili ikinci yarı, farklı galibiyeti getirdi

Auston Trusty, 10. dakikada kullanılan kornerden golü buldu. Karayip ülkesindeki şiddet olayları nedeniyle kendi sahasında oynayamayan, kağıt üzerinde ev sahibi Haiti'ye karşı Güney Florida'da oynanan maçta ABD, ikinci yarıda beş gol daha attı. Dünya Kupası'ndan bu yana ilk kez millî formayı giyen Christian Pulisic, iki dakika içinde iki kez ağları havalandırdı. Böylece 91 millî maçta 35 gole ulaşarak tüm zamanların gol sıralamasında Eric Wynalda'yı geride bıraktı ve dördüncü sıraya yükseldi.

Weston McKennie, oyuna sonradan giren Folarin Balogun ve 18 yaşındaki Julian Hall farklı galibiyeti tamamladı. Beş maçtaki dördüncü golünü atan Hall, Polonya yerine ABD adına oynama tercihini resmileştirdi. Büyük ölçüde Haiti'yi destekleyen tribünler, 70. dakikada Lenny Joseph, Josue Casimir'in ortasını gole çevirdiğinde kısa süreliğine coştu ancak ofsayt bayrağı nedeniyle gol geçerli sayılmadı.

Pochettino, Old Trafford'a geçmeden önce takımının profesyonelliğini övdü

Dört yıllık yeni sözleşmesinin başlamasından yalnızca üç ay sonra Manchester United'a gideceğini cuma günü doğrulayan Pochettino, iki yıllık görev süresinin en farklı galibiyetinde oyuncularının gösterdiği konsantrasyonu övdü.

Pochettino gazetecilere, “Söylentileri görmeye başladıkları ilk günden ve birkaç gün önce bunu doğruladığımız andan itibaren çok ama çok profesyoneldiler. Bana neyle gurur duyduğumuzu sorarsanız, oyuncularımızla ve bu durumu olgunlukla ele alışlarıyla büyük gurur duyuyoruz” dedi.

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AC Milan'ın hücum oyuncusu Pulisic de ayrılmaya hazırlanan teknik direktörüne Old Trafford'da başarı dilerken geleceğe odaklandı. Pulisic, “Bence orada büyük bir fırsatı var. Biz de yaptığımız gibi devam etmeli ve takım olarak gelişmeyi sürdürmeye çalışmalıyız. Bence güzel anlarımız oldu ve takıma büyük bir heyecan getirdi. Geride de bunu bırakacağını düşünüyorum” dedi.

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ABD Millî Takımı'nın yeni yönetimine güçlü bir temel kalıyor

Cumartesi günkü farklı galibiyet, salı günü Cincinnati'de oynanacak Uluslar Ligi çeyrek final rövanşını formaliteye dönüştürdü. Pochettino ise gençlerle deneyimli oyuncuların birlikteliğinin ilerlemenin sürmesini sağlayacağından emin.

Pochettino, “Bence bu ülkede millî takımın harika, parlak bir geleceği var. Büyük hedeflere ulaşmak istiyorsak bunun yolu, yapıyı ve ilkeleri inşa etmekten geçiyor. Bence bunlar artık mevcut ve geriye sadece devam etmek kalıyor.

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“Son iki yılda ortaya çıkan gençlere, çok genç oyunculara bakın. Deneyimli oyuncuların onlara performanslarını sergileyebilecekleri zemini sağlaması sayesinde ne kadar rahat oynadıklarını görebilirsiniz” dedi.

ABD Millî Takımı geçici yönetime geçerken Pochettino'yu Liverpool sınavı bekliyor

Salı günü Haiti'ye karşı oynanacak rövanşın ardından Pochettino, 22 Kasım'da Anfield'da Liverpool ile oynanacak zorlu maç öncesinde 18 Kasım'da resmen Manchester United'daki görevine başlayacak. Bu sırada 23 Yaş Altı Takımı'nın teknik direktörü Steve Cherundolo, ABD Millî Takımı'nın aralık ayındaki kampını yönetecek. Yetkililer ise mart ayındaki Uluslar Ligi yarı finalleri ve finali öncesinde henüz adı açıklanmayan kalıcı bir halef atayacak.