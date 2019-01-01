Mauricio Pochettino: Gelecek beş yılda Tottenham'da olmayı umuyorum

Sezon başlangıcı hayal kırıklığı yaratan Tottenham'da üzerindeki baskı artan Arjantinli teknik direktör, kulüpte devam etmek istediğini açıkladı.

menajeri Mauricio Pochettino, beş yıl sonra hâlâ kulüpte olmayı umut ettiğini ve geleceği hakkındaki spekülasyonları umursamadığını söyledi.

Sezona çok kötü bir giriş yapan, son olarak Şampiyonlar Ligi'nde evinde ağırladığı 'e de 7-2'lik ağır bir mağlubiyet alan Tottenham'da Pochettino'ya yönelik eleştiriler giderek artmıştı.

Adı sık sık ile anılan Pochettino ise bu dedikoduları reddetti.

Mayıs 2018'de Tottenham ile beş yıllık sözleşme imzaladığını hatırlatan Arjantinli teknik direktör, "Beş buçuk yıldır her basın toplantısında geleceğim hakkında konuşuyoruz. Umarım konuşmaya devam ederiz; çünkü en azından beş yıl daha burada kalacağım anlamına gelir" yorumunu yaptı.

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"Hakkımda yapılan yorumları kabul ediyorum," diyen Pochettino, "Oyun üzerine birçok farklı görüşün olması normal. Herkes bu oyun hakkında konuşabilir. Ama nihayetinde sadece bir maç kaybettik. Yeniden başarılı olmanın bir yolunu bulacağımızdan hiç şüphem yok. Bunun için bir arada kalmalıyız" şeklinde konuştu.

Oyuncuların kazanmak için her zaman ellerinden gelenin en iyisini yapmak istediklerinden bir şüphesinin bulunmadığını kaydeden Pochettino, "Önce kendileri ve aileleri, sonra da takım ve antrenörleri için oynuyorlar. Bağlılıklarından şüphe etmiyorum" dedi.

Bayern Münih maçının ise çok garip bir maç olduğunu belirten 47 yaşındaki antrenör, "İlk yarının ardından kimse bu sonucu beklemiyordu. Bazen bu futbolda olabilir. Her şutunuz gol olur" yorumunu yaptı.