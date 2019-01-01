Mauricio Pochettino: Geleceğim hakkında konuşmak utanç verici

Mauricio Pochettino, Şampiyonlar Ligi finali öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, cumartesi akşamı Şampiyonlar Ligi finalinde ile karşılaşmadan önce kendi geleceği hakkında konuşmanın "utanç verici" olacağını söyledi.

Arjantinli teknik direktörün adı, Massimiliano Allegri'nin sürpriz ayrılışının ardından ile anıldı ancak Pochettino, Liverpool karşılaşmasına kadar geleceğini tartışmayı reddediyor.

Basın toplantısında konuşan Pochettino, "Bugün, hiçbir şey gelecekten daha önemli değil. Tarih yazabiliriz. Kendi tarihimizi yazabiliriz. Taraftarımıza ve ailemize futbolun en büyük mutluluğunu tattırabiliriz." dedi.

Pochettino, geleceği hakkındaki sorulara ise şu sözlerle yanıt verdi:

"Bireysel konular hakkında konuşmak biraz utanç verici. Ben önemli değilim. Şimdi önümüzde daha büyük şeyler var. Söylentiler her zaman olur. Biz yüzde 200 finale odaklanmış durumdayız. Finalden sonra konuşmak için zamanımız olacak."

Tottenham bu sezon Liverpool ile olan iki Premier Lig maçını da kaybetti. Ancak Pochettino bu sonuçların cumartesi günü oynanacak karşılaşmada hiçbir etkisi olmayacağını belirtti:

“Tamamen farklı bir oyun olacak. Şampiyonlar Ligi finaline, geçmişe bakarak hazırlanamayız. Bu, daha önce birbirimizle hiç karşılaşmadığımız bir maç olacak."

Liverpool ile Tottenham arasındaki son resmi kupa finali 1982 Lig Kupası'nda oynandı. O karşılaşmayı uzatmalarda kazanan takım 3-1'lik skorla Liverpool oldu.