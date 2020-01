Mauricio Pochettino: Dünyanın en iyi iki ligi La Liga ve Premier Lig

Tottenham'ın eski teknik direktörü Mauricio Pochettino, kariyerinin bir sonraki durağıyla ilgili ipuçları verdi.

'daki görevine son verildikten sonra adı Avrupa'nın önde gelen kulüpleriyle anılmaya devam eden Mauricio Pochettino bir sonraki görev yerinin sinyallerini verdi.

2018-19 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan ancak 2019-20 sezonuna kötü bir başlangıç yaptıktan sonra geçtiğimiz Kasım ayında görevine son verilen Pochettino, Premier Lig ve 'nın 'dünyanın en iyi iki ligi' olduğunu belirtti ve bir sonraki destinasyonu için ipuçları verdi:

"Şu an ailemle zaman geçirip birçok futbol maçını takip ediyorum. Ben yarı yarı İspanyol'um. İyi bir karışım. Kariyerime 'da başladığım için oldukça şanslıydım. Ardından Premier Lig'e gelip, İngilizce öğrenip farklı kültürler tanıdım. Elbette şu an daha fazla bilgiye sahibim. Harika bir deneyim oldu. Futbol İngiltere'de doğdu ancak La Liga'da da inanılmaz futbol ve harika antrenörler var. Bir teknik direktör olarak her zaman en iyi yerde olmak için çalışırız. Bence İngiltere ve İspanya dünyanın en iyi iki ligi."