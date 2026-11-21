Liverpool kaptanı Virgil van Dijk, Manchester United'ın bu pazar Anfield'a yapacağı ziyaret öncesinde takım arkadaşlarını yüksek tempolu bir mücadeleye hazırlanmaya çağırdı. Hollandalı savunmacı, Mauricio Pochettino'nun konuk ekibin yeni teknik direktörü olarak atanmasının yarattığı farklı zorluğa dikkat çekti.

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Van Dijk, Anfield atmosferini sabırsızlıkla bekliyor

Premier League'e verilen iki haftalık aranın ardından Liverpool, pazar öğleden sonra ezeli rakibi Manchester United'la oynayacağı büyük maça hazırlanıyor. Liverpool, ligde yakaladığı ivmeyi sürdürmek istiyor. Van Dijk ise bu heyecan verici karşılaşmada nelerin söz konusu olduğunu çok iyi biliyor. Tarihî kuzeybatı derbisinin büyüklüğünün bilincinde olan Hollandalı savunmacı, Anfield'daki taraftarların takımı galibiyete taşıyacak, rakibi baskı altına alan gürültülü bir atmosfer yaratacağına güveniyor.

Van Dijk, “Premier League'de futbolsuz geçen iki haftanın ardından sahalara dönmek için bundan daha heyecan verici bir maçımız olamazdı,” sözlerini kulübün resmî internet sitesinde yazdı. “Liverpool oyuncusu olarak yer aldığım en unutulmaz maçlardan bazıları Manchester United'a karşıydı. Anfield'da yine özel bir atmosfer yaşanmasını sabırsızlıkla bekliyorum. Bunlar herkesin içinde olmak istediği maçlar. İki kulübün geçmişinden ve rekabetinden uzun uzun söz etmeme gerek yok. Siz taraftarların da sahaya çıkıp işimizi yapmaya bizim kadar heyecanlı olduğunu biliyorum.”

Pochettino faktörü

Manchester United, Mauricio Pochettino'nun ses getiren gelişinin ardından yeni bir hedef duygusuyla Merseyside'a geliyor. Eski Tottenham ve Chelsea teknik direktörü, Old Trafford'da görevi devraldı. Van Dijk, bu değişikliğin Manchester United'ı çok daha tehlikeli ve ne yapacağı kestirilemez bir rakibe dönüştürdüğünü düşünüyor. Konuk takımın oyuncularının böylesine önemli bir maçta yeni teknik direktörlerine kendilerini kanıtlamak isteyeceği uyarısında bulundu.

35 yaşındaki oyuncu, “Zor bir maç olacak, buna hiç şüphe yok. Yeni bir teknik direktörü olan, iyi bir performans sergilemek için yüksek motivasyona sahip bir takımla karşılaşacağımızı biliyoruz. Hepimizin istediği sonucu almak istiyorsak çok sıkı çalışmaya hazır olmalıyız,” dedi.

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Crystal Palace galibiyetinin üzerine koymak

Liverpool, Crystal Palace deplasmanında aldığı zorlu 3-1'lik galibiyetin ardından millî araya güçlü bir konumda girdi. Güney Londra'daki performans kusursuz olmasa da Van Dijk, takımın savunmada gösterdiği dirençten büyük gurur duydu. Liverpool'un kış boyunca şampiyonluk yarışını sürdürebilmesi için oyunun “gösterişsiz” yanının, yani zorluklara dayanıp takım hâlinde savunma yapabilmenin şart olduğuna inanıyor.

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Van Dijk, “Araya, Crystal Palace deplasmanında aldığımız iyi ve önemli bir galibiyetle girdik. Başarılı bir sezon geçirmek istiyorsak ihtiyaç duyacağımız pek çok niteliği ve özelliği o maçta gösterdiğimizi düşünüyorum,” dedi. “Hiçbir şekilde kusursuz bir performans değildi. Ancak birbirimize kenetlenmemiz, her top için mücadele etmemiz ve 90 dakikayı aşkın süre boyunca takım hâlinde savunma yapmamız sevindiriciydi; özellikle de zorlu bir maç serisinin sonunda. Bundan sonra da bu standartları korumalıyız. Bunu sık sık söylüyorum ama en iyi takımlar, haftadan haftaya istikrarlı kalabilenlerdir.”

Kış maratonuna hazırlık

Manchester United maçı, kulüp için son derece yoğun bir dönemin başlangıcına işaret ediyor. Liverpool'un bugünden ocak ayının sonuna kadar dört farklı organizasyonda en az 19 maç oynaması planlanıyor. Sıkışık fikstür, kadro derinliğini sonuna kadar sınayacak. Ancak Van Dijk, soyunma odasındaki herkesin yıl sonu döneminin fiziksel ve zihinsel yüküne hazır olduğunu vurguluyor.

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“Beklentiler büyük ama kazanılacakların değeri de büyük. Soyunma odasındaki herkes önümüzdeki zorluklara hazır. Ancak her şeyden önce odağımız pazar gününde. Bu maçın kulüp ve hepiniz için ne anlama geldiğini biliyoruz. Hepinizin bu maça ne kadar istekli olacağını biliyoruz ve bizim de öyle olacağımızdan emin olabilirsiniz. Umarım size hatırlayacağınız bir gün daha yaşatabiliriz.”