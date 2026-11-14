Michael Carrick, perşembe günü Manchester United'daki görevinden alınmasının ardından kulübün taraftarlarına büyük minnettarlığını dile getirdi. 45 yaşındaki Carrick, Mauricio Pochettino'nun kalıcı halefi olarak açıklanmasından yalnızca saatler önce yayımladığı içten açıklamada kulübe başarı diledi.

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Carrick, Old Trafford'dan ayrıldı

Carrick, United taraftarlarına perşembe günü teknik direktörlük görevinden alınmasının ardından içten bir mesaj gönderdi. 45 yaşındaki teknik direktör, Premier League sezonuna yapılan kötü başlangıcın ardından görevden alındı. Kulüp, lig tablosunda tehlikeli bir konum olan 18. sırada bulunuyor.

Mayıs ayında iki yıllık yeni bir sözleşme imzalamasına rağmen sonuçlardaki keskin düşüş, kulüp yönetimini hemen harekete geçirdi. Ligde oynanan on maçta yalnızca bir galibiyet alınması görmezden gelinemeyecek bir tablo yarattı. Bunun sonucunda eski Tottenham teknik direktörü Pochettino, kısa süre içinde Carrick'in kalıcı halefi olarak cuma öğleden sonra açıklandı.

Taraftarlarla özel bir bağ

Takımın son dönemdeki kötü formuna rağmen maçlara giden taraftarlar, görev süresi boyunca Carrick'e güçlü bir bağlılık gösterdi. Old Trafford tribünleri, tepkilerini çoğu zaman teknik direktör yerine beklentileri karşılayamayan futbolculara yöneltti. Carrick de cuma günü yayımladığı uzun açıklamada bu sarsılmaz desteği vurguladı.

Carrick, “Taraftarlara çok teşekkür etmek istiyorum. Siz özel, nadir rastlanan insanlarsınız” diye yazdı. “Son zamanlarda istediğimiz sonuçları alamadığımızı biliyorum ama sırt çevirmek en kolay seçenekken bana yalnızca sevgi ve destek gösterdiniz. Bu, bir veya iki galibiyetten daha değerli. Sizi siz yapan da bu.”

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United kültürünü anlamak

Carrick, Ruben Amorim'in ayrılığının ardından ocak ayında geçici olarak Old Trafford'a dönmüştü. Geçen sezon takıma etkileyici bir performans sergileterek Manchester United'ı Premier League'de üçüncülüğe taşıdı. Bu başarı ona kalıcı bir sözleşme kazandırırken daha önce bölünmüş olan soyunma odasının yeniden istikrar kazanmasına da yardımcı oldu. Görevin taşıdığı büyük sorumluluğu değerlendiren Carrick, bu rolün tarihinden kaynaklanan kendine özgü gerekliliklerine dikkat çekti.

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“Nihayetinde en iyi olmak için çabalamalısınız ama benimseyip saygı göstermeniz gereken bir kültür, değerler ve davranış biçimleri var” diye açıkladı. “Bu, sahip olduğu birikimi ve tarihi görmezden gelinemeyecek, eşsiz bir futbol kulübü.

“Manchester United için başarıdan başka bir şey istemiyorum. Bundan sonra kenardan izleyip futbolcuları desteklerken sizinle birlikte olacağım.”

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Yerini Pochettino'ya bırakıyor

Carrick'in resmen görevden ayrılmasıyla Old Trafford'da tüm dikkatler Pochettino'nun yaklaşan gelişine çevrildi. Göreve gelecek Arjantinli teknik direktörün, yetenekli kadroyu bir an önce düşme hattından çıkarması ve rayından çıkan Premier League sezonunu kurtarması bekleniyor.