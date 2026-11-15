Mauricio Pochettino, Manchester United kadrosunda otoritesini kurmak için zaman kaybetmiyor. Göreve gelecek teknik direktörün, haberlere göre kulübün antrenman kültürünü derhal köklü biçimde değiştirmesi bekleniyor. Arjantinli teknik adamın, Manchester United'ı son aylarda etkileyen kondisyon sorunlarını gidermek için yoğun bir antrenman düzeni uygulamaya koyacağı belirtiliyor.

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Carrington'da maç sonrası izin günleri kaldırılıyor

Manchester United oyuncularının maç sonrası izin günleri, The Sun'a göre Pochettino tarafından kaldırılacak. Bunun yerine oyuncular, genel fiziksel kondisyonlarını artırmayı amaçlayan zorunlu toparlanma çalışmaları için maçların ertesi günü Carrington'a gelmek zorunda olacak.

Bu yaklaşım, Michael Carrick dönemindekinden keskin biçimde ayrılıyor; o dönemde oyuncuların maçların hemen ardından antrenman tesislerine gelmesi nadiren isteniyordu. Nitekim Carrick ve oyuncuları, Old Trafford'da Aston Villa ile 4-4 berabere kaldıkları maçın ardından pazartesi günü Carrington'da değildi.

Teknik ekipteki değişikliklerin odağında fiziksel kondisyon var

Pochettino, bu daha sıkı fiziksel standartları uygulamak için büyük oğlu Sebastiano'yu uzman kondisyon antrenörü olarak kulübe getiriyor. Sebastiano, yedi yılı aşkın süre önce akademiden yükselen ve Carrick, Erik ten Hag, Ole Gunnar Solskjaer ile Ruben Amorim'in yönetiminde çalışan Charlie Owen'ın da yer aldığı mevcut kondisyon ekibine katılacak.

Güvendiği bir kondisyon uzmanını getirmesi, Amorim'in daha önce izlediği yaklaşımı andırıyor. Portekizli teknik direktör, Old Trafford'daki döneminde kondisyon uzmanı Paulo Berreira'yı ekibine katmıştı. Ancak Berreira, ocak ayında Amorim ile birlikte ayrıldı ve o zamandan beri Milan'da onunla yeniden bir araya geldi.

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Alderweireld'den oyunculara ağır talepler uyarısı

Pochettino'nun yönetiminde beş sezon oynayan eski Tottenham savunmacısı Toby Alderweireld, beklentilerin altında kalan United oyuncularını ilk andan itibaren zorlanacakları konusunda uyardı. Alderweireld, BBC'ye şöyle konuştu: “Her şeyden önce bizi fiziksel olarak çok iyi duruma getirdi. Sezon öncesi hazırlıklar çok ağırdı. Onun istediği şekilde, inisiyatifi alarak, rakibe baskı yaparak, savunma çizgisini önde kurarak ve çok dinamik oynayarak mücadele etmek için koşmanız gerekiyor.”

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Alderweireld, Pochettino'nun antrenmanlarda her gün “%100” performans istediğini vurgulayarak oyuncuların “farklı bir seviyeyi” hemen hissedeceğini söyledi. Tottenham'ın Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Ajax karşısında 3-0 geride olduğu maçın devre arasında Pochettino'nun söylediklerini de hatırlattı: “Sadece, ‘Fiziksel olarak mücadele edeceksiniz, savaşacaksınız. Maça geri dönmek için yalnızca bir gole ihtiyacınız var. Her şeyin mümkün olduğuna inanın,’ dedi.”

Eksik kadroyu Liverpool sınavı bekliyor

Pochettino, zorlu yöntemlerini uygulamaya başlarken daha ilk günden pratik bir engelle karşı karşıya. Bu hafta millî takımlara yapılan çok sayıda çağrı, United'ın A takım kadrosunu eksiltti ve Carrington'da tüm oyuncularla çalışabileceği ilk günlerin sayısını sınırladı.

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Oyuncuları millî takım görevlerinden döndüğünde yeni teknik direktör, tüm dikkatini Liverpool'a karşı oynanacak kritik Premier League maçına kadroyu hazırlamaya verecek.