Mauricio Pochettino'dan Sir Alex Ferguson sözü: Manchester United'ın yeni teknik direktörü Anfield'daki ilk maçına hazırlanıyor

Mauricio Pochettino, Sir Alex Ferguson’a duyduğu derin hayranlığı dile getirdi ve Manchester United’da göreve başladıktan sonra efsanevi İskoç ile görüşmek istediğini doğruladı. Yeni teknik direktör, milli aranın ardından 18 Kasım’da resmen görevi devralacak. Ferguson dönemindeki kalıcı başarıyı hâlâ yakalamaya çalışan kulüpte onu zorlu bir maç takvimi bekliyor.

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Manchester United'ın yeni teknik direktörü, Old Trafford efsanesiyle görüşmek istiyor

Manchester United'ın göreve başlayacak teknik direktörü Pochettino, atanmasının ardından Ferguson ile henüz konuşmadığını doğruladı. Ancak Arjantinli çalıştırıcı, salı gününden sonra görevine başladığında efsanevi eski teknik direktörle iletişime geçmeyi planlıyor.

Her ne kadar Manchester United onun gelişini duyurmuş olsa da Pochettino, 18 Kasım'da resmen takımın başına geçecek. Old Trafford'da kendisini hemen yoğun bir iş yükü beklese de Ferguson ile konuşmak, öncelikleri arasında yer alıyor.

«Benim değerlerimi temsil ediyor»: Pochettino'dan İskoç efsaneye övgü

Ferguson ile iletişime geçip geçmediği sorulduğunda Telegraph Sport'a konuşan Pochettino, Manchester United'ın eski teknik direktörüne duyduğu köklü saygıyı ve onunla görüşme planını anlattı.

«Henüz konuşmadık ama salı gününden sonra mutlaka fırsatım olacak» diyen Pochettino, sözlerini şöyle sürdürdü: «Bunu yıllar önce de söyledim ve hep aynı şeyi söylüyorum: Sir Alex Ferguson, benim için bir antrenörde, teknik direktörde, insanda ve takım yöneticisinde hayranlık duyduğum her şeyi temsil ediyor. Benim değerlerimi temsil ettiğini düşünüyorum. Ona gerçekten hayranım.»

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Manchester'daki ilk günlerinde pek boş vakti olmayacağını da kabul eden Pochettino, «Salı gününden itibaren konuşma imkânımız olacak. Tabii vaktim olursa, çünkü çok yoğun geçecek. Ama konuşma fırsatı bulursak bunu elbette yapacağım» diye ekledi.

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ABD'ye duygusal veda

Old Trafford'daki görevi üstlenmesi, Pochettino'nun ABD erkek millî takımının başındaki iki yıllık dönemini sona erdiriyor. Arjantinli çalıştırıcı, Manchester United'a geçişi doğrulandıktan sonra cuma günkü basın toplantısında duygulandı.

Cumartesi günkü maçın ardından ayrılışı üzerine konuşan Pochettino, kariyerindeki bir hedefe ulaşmasına rağmen görevinden ayrılmanın buruk bir duygu olduğunu kabul etti.

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«Veda etmek her zaman zor ama hayat böyle» dedi. «Her zaman yeni zorluklarla karşılaşırsınız. Elbette ben de hep kalbimin ve hayallerimin peşinden gittim. Üzücü ama aynı zamanda [ABD ile] olmak istediğimiz noktadayız. Bu iki yılın gerçekten zorlu geçtiğini düşünüyorum ama ölçmesi, değer biçmesi zor bir şey başardığımızı düşünüyorum… Bunun gelecekte buradaki futbol için çok iyi olacağına inanıyorum.»

Anfield'da zorlu bir ilk sınav

18 Kasım'da resmen göreve başlayacak Pochettino'yu hemen bir sınav bekliyor: 22 Kasım'da Anfield'da Liverpool'a karşı çıkacağı ilk maça hazırlanmak için yalnızca dört günü olacak.

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Bu karşılaşma, Manchester United için 39 günde 10 maça çıkacağı yorucu bir dönemin başlangıcı olacak. Dolayısıyla Pochettino'nun Ferguson ile yapmayı vadettiği görüşmeye yoğun maç takvimi arasında zaman ayırması gerekecek.