Fulham Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa, takım kaptanı Calvin Bassey'nin ocak transfer döneminde Manchester United'a katılabileceği yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti. Mauricio Pochettino'nun başlıca hedeflerinden biri hâline gelen başarılı savunmacıyı takımda tutma konusunda Fulham'ın güveni tam.

Reklam

Arbeloa, United'ın ilgisine kapıyı kapattı

Arbeloa, United'ın artan ilgisi karşısında Bassey'nin geleceğine ilişkin endişeleri kesin bir dille reddetti. Kısa süre önce Old Trafford'da göreve başlayan Mauricio Pochettino, ocak transfer döneminde kolay gol yiyen savunmasını güçlendirmek istiyor.

United'ın sadece 10 maçta 19 gol yemesi, Fulham kaptanını hedef almasına yol açtı. Ancak Arbeloa, yıldız savunmacısı hakkındaki transfer iddialarından hiç endişe duymuyor.

Dünyanın en iyilerinden biri

Fulham Teknik Direktörü, eski Rangers oyuncusunu överek dünya futbolunun seçkin savunmacıları arasında gösterdi. Arbeloa, Bassey'nin kalitesindeki bir oyuncunun üst düzey kulüpler tarafından takip edilmesinin doğal olduğunu belirtti.

Arbeloa, Metro'nun aktardığı açıklamasında, "Benim için durum çok açık. O çok ama çok önemli. Kaptanlarımdan biri. Geldiğim ilk günlerden itibaren ne kadar iyi olduğunu gördüm. Bence dünyanın en iyi stoperlerinden biri. Dolayısıyla Calvin'i isteyen çok sayıda takım varsa bu normal; benim için şaşırtıcı değil" dedi.

Reklam Reklam

Fulham'da sözleşme görüşmeleri sürüyor

United'ın güçlü bir stoper transfer etme konusundaki aciliyeti, Bassey'nin Londra'nın batısındaki kulüple mevcut sözleşmesinin durumuyla örtüşüyor. Savunmacının sözleşmesi bu yaz sona eriyor ancak Fulham, sözleşmeyi 12 ay daha uzatma opsiyonuna sahip. Kulüp, Pochettino'nun oyuncuyu transfer etme umutlarını tamamen sona erdirecek yeni bir sözleşme için görüşmeler yürütüyor. Arbeloa, anlaşmaya varılacağından emin.

Teknik direktör, "Bu konuda endişeli değilim çünkü Calvin'den çok memnunum. Bence Calvin de burada çok mutlu. Bizim için çok önemli. Liderlerimizden biri" diye ekledi.

Bassey ve Fulham'ı neler bekliyor?

Ocak transfer dönemi hızla yaklaşırken United'ın savunmadaki sorunlarını çözmek için muhtemelen başka seçeneklere yönelmesi gerekecek. Pochettino yeni bir forvet de arıyor. Bu da Old Trafford yönetiminin, kötü giden sezonu toparlamak için yapması gereken önemli işler olduğu anlamına geliyor. Fulham içinse kaptanını takımda tutmak, sezon hedefleri açısından büyük bir güç kaynağı olacak. Bassey, Arbeloa'nın takımında savunmaya liderlik etmeyi sürdürecek.