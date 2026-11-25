Mauricio Pochettino, Manchester United'ın Liverpool karşısındaki ağır yenilgisi sırasında Bruno Fernandes'in yaşadığı hayal kırıklığını anlattı ve kaptanın tartışmalı ilk goldeki ihlali nasıl fark ettiğini açıkladı. Kırmızı Şeytanlar, Old Trafford yönetiminin acil açıklama talep etmesine yol açan bir dizi kararın ardından hakem yönetimiyle sert bir anlaşmazlık yaşıyor.

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Anfield'da kırmızı kart karmaşası ve cezasız kalan baraj ihlali

Manchester United'ın Anfield deplasmanı, henüz sekizinci dakikada hakem Sam Barrott'un, kaleye doğru ilerleyen Alexander Isak'ı düşürdüğü gerekçesiyle Leny Yoro'yu oyundan atmasıyla kötüye gitti. United, FA disiplin kurulunun daha sonra Yoro'nun kırmızı kartını ve cezasını iptal etmesine rağmen VAR hakemi John Brooks'un karara "kayda değer bir itirazda bulunmadığını" savunuyor.

Ardından kullanılan serbest vuruşta Dominik Szoboszlai'nin golüyle Liverpool öne geçince durum daha da kötüleşti. Kaptan Bruno Fernandes, vuruştan önce Bradley Barcola'nın United'ın barajına temas ettiğini o sırada Barrott'a söyledi, ancak VAR müdahale etmedi.

Pochettino, Liverpool'un 'geçersiz' ilk golünde VAR kararını sorguladı

İki gün sonra konuşan Pochettino, ihlali fark eden Fernandes'i överken ilk golün neden geçerli sayıldığını sorguladı. Pochettino, "Bence biz dikkat etmedik ama Bruno farkındaydı. Kaptan olmasının nedeni de bu; zeki ve sahada neler olup bittiğini görüyor, hissediyor" dedi.

Ardından, golün geçersiz olduğunu savunmak için üst ligde daha önce verilen bir kararı örnek gösterdi: "Golün geçersiz olduğundan kimse söz etmedi. Barcola barajımıza temas ettiği için gol iptal edilmeliydi. Geçen sezon [Crystal] Palace formasıyla [Eberechi] Eze gol attığında [gol iptal edilmişti]. Neden VAR'dan kontrol etmediler, golü neden incelemediler? Bu gol iptal edilmeli.

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"Oyuncularımı ve kulübümü savunmam gerekiyor. Üç puan nerede? Teknolojiyi kullanma biçimimiz üzerine biraz daha derin düşünmeliyiz..."

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Old Trafford, Howard Webb'in Yoro kararını savunmasına öfkeli

ProRef Başkanı Howard Webb'in Mic'd Up programına çıkıp Barrott'un kararlılığını övmesi ve itirazın kabul edilmesine rağmen Yoro'ya gösterilen kırmızı kartın "kesinlikle yanlış olmadığını" söylemesi , saha dışındaki gerilimi artırdı. The Mirror'ın aktardığına göre Old Trafford'dan bir kaynak, ProRef'in görüşünü "tamamen yanlış" olarak nitelendirdi. United ise kanıtların, Isak'ın tam hızla koşsa bile topa kaleci Lammens'ten önce yetişemeyeceğini gösterdiğini savunuyor.

Pochettino da VAR'ın müdahale etmemesine yönelik kulübün öfkesini dile getirdi . ABD Milli Takımı'nın eski teknik direktörü, "Çok hayal kırıklığına uğradım çünkü bence böyle bir şey asla yaşanmamalı. Sorum hep aynıydı. Tamam, hakemin oyunun içindeki duygular nedeniyle hata yapabileceğini kabul edebiliriz ama VAR varsa onlar ne yapıyordu?" diye konuştu.

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"Şimdi maçı tekrar mı oynayacağız? Benzer koşullarda, 11'e 11 oynama şansımız olacak mı? Hayır. Sorun, oradayken ve pozisyonu incelemek için zamana ihtiyaç duyduğumuz o anda yaşandı."

Premier League'e itiraz hazırlığı sürerken Sporting deplasmanı yeni bir başlangıç fırsatı

The Mirror'a göre United, Anfield'daki tartışmalı kararlarla ilgili sorumluların hesap vermesini sağlamak için şikâyetlerini Premier League ve ProRef'e taşıma niyetinde. Pochettino ise sahada Portekiz'de hemen bir karşılık görmek istiyor. Sporting ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı, galibiyet serisi yakalamak için önemli bir fırsat sunuyor.

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Pochettino, "Artık yolumuza devam etmeliyiz. Oyuncularımla ve sahada yaşanan tüm bu adaletsiz durumlarla başa çıkma biçimleriyle çok gurur duyuyorum. Şimdi daha iyi olmak, kendimizi geliştirmek ve maç kazanmaya başlamak istiyoruz. Yarın burada bunun için harika bir fırsatımız var" dedi.