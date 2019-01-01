Mauricio Pochettino: Biz hayır kurumu değiliz

Tottenham Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, beklentileri karşılayamayan oyuncusu Victor Wanyama hakkında açıklamalar yaptı.

Victor Wanyama, 'da ve ’de oynadığı süre boyunca orta sahanın en önemli oyuncularından biriydi.

2016 yılında 'la 5 yıllık sözleşme imzalayan Kenyalı futbolcu, beklentileri karşılayamamıştı. Takıma uyum sağlamakta sıkıntı çeken Wanyama, performasından dolayı çok eleştirilmişti.

Oyuncunun sakatlanması üzerine Tottenham Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, oyuncuların takımda kalmak için mücadele etmeleri gerektiğini söyledi.

47 yaşındaki Arjantinli teknik adam, açıklamasını devamında şunları dile getirdi:

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''Her şey performansla ilgili. Gutbol bugün ve yarın içindir; dün için değil. Her zaman bulunduğun konumu hak ettiğini göstermek zorundasın. Victor sakatlandı ve yerini başkası aldı. Biz bir takımız, hayır kurumu değil."

Pochettino, bu durumun Wanyama'ya özel olmadığını ama Kenyalı oyuncunun forma giydiği süre boyunca performansının yükselmesi yerine düştüğünü ifade etti.