Mauricio Pochettino: Benim yerime Mourinho geçtiği için çok mutluyum

Arjantinli teknik adam, kendisinden sonra Tottenham'ın başına geçen ismin Jose Mourinho olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti belirtti.

2014-2019 yılları arasında 'ın teknik direktörlüğü yapan Mauricio Pochettino, 2019-20 sezonunda takımı Premier Lig'de 14. sıradayken Tottenham ile yolları ayrılmıştı.

İngiliz kulübün yönetimi Arjantinli teknik adamın yerine takımın başına Jose Mourinho'yu getirmişti. Tottenham, Mourinho'nun gelişinden sonra ligde sekizinci sıraya yükseldi.

Mauricio Pochettino, İspanya'da 'u çalıştırdığı dönemde 'in başında bulunan Jose Mourinho ile iyi bir arkadaşlığının olduğunu söyledi.

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O dönemde Mourinho'nun yerine Real Madrid teknik direktörlüğü için en büyük adaylardan biri olan Pochettino "Çocuklarım her gece Espanyol pijamalarını giyerken kulüp değiştirmeyi düşünmem çok zor cevabını vermiştim. Jose de bana 'çocukların şimdi bunları giyer' notuyla iki adet Real Madrid forması hediye etmişti. Arkadaşlığımız bu olayın ardından başladı. Onun Tottenham'ın başında olmasından dolayı çok mutluyum. Jose, Real Madrid'i çalıştırırken hep onun yerine geçtiğimi düşünürdüm. Şimdi ise o benim Tottenham'daki yerimi aldı. İnanılmaz, değil mi?" ifadelerini kullandı.

'ın eski teknik direktörü Unai Emery ile buluşup kahve içmesi üzerine de konuşan Arjantinli teknik adam "Farklı kulüplerde çalıştığımız için bizi düşman olarak görüyorlardı. Biz kahve içerken yanımızdan geçen insanlar bize bakıp şaşırıyorlardı. Bu tepkileri görmek çok eğlenceliydi." dedi.