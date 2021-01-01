Mauricio Pochettino, Barcelona mucizesiyle ilgilenmiyor: Geçmiş geçmişte kaldı

Mauricio Pochettino, 2017 yılında Barcelona'nın Paris Saint-Germain karşısındaki 'mucize' geri dönüşüyle ilgilenmiyor.

Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, kazanmaya odaklandıklarını belirtirken dört yıl önce yaşanan Barça faciasına da değiniyor.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda PSG, Barcelona'yı konuk edecek.

Fransız ekibi ilk maçta Camp Nou'da 4-1'lik avantaj yakaladı ancak Barcelona da mucize geri dönüşleri sever.

Katalan devi dört yıl önce Paris Saint-Germain'e karşı Şampiyonlar Ligi'nde avantajını kaybetmiş rövanş maçında ise tur atlamıştı.

PSG'nin çiçeği burnunda menajeri Mauricio Pochettino ise "Geçmiş geçmişte kaldı" diyor.

Mauricio Pochettino ne dedi?

Barcelona ile oynayacakları rövanş maçı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mauricio Pochettino, geçmişte yaşananlara dair bir şey hissetmiyor.

"Geçmiş geçmişte kaldı. Bu hikayeleri dikkate almıyorum. Deneyimlerimiz birlikte oynadığımız maçlardan ibaret. Geçmişte yaşananlarla ilgili bir şey hissetmiyorum. Bu maça kazanmak için çıkacağız."

08.03.2017, Barcelona 6-1 PSG

Joan Laporta'nın Paris'e 'geri dönüş' için gideceklerini söylemesi konusu hakkında Pochettino, Katalan devinin büyüklüğünden bahsetti ve temkinli bir yanıt verdi.

"Öncelikle Joan Laporta'yı tebrik ediyorum. Onu iyi tanıyorum ve güzel ilişkilerimiz var. Olumlu imaj çizmek önemlidir. Bu maçı kazanmalıyız. Biz de böyle düşünüyoruz ve bu maça bu şekilde hazırlandık. Barça harika bir takım ve seviyesini biliyoruz."

"Bir maça iyi başlangıç yapmak her zaman önemlidir. Elbette 90 dakikanın hepsine odaklanmak zorundasınız ama maç başlangıcı mutlaka önemlidir. Onlara mümkün olduğunca saygı gösterip çeyrek finale yükselmek için zor bir oyunda iyi mücadele edeceğiz."

Neymar'ın forma giyemiyor olmasına PSG nasıl bir tepki verdi?

Fransa Ligue 1'de Caen ile oynadıkları maçta sakatlanan Paris Saint-Germain'in yıldızı Neymar'ın 4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

Fakat bu sakatlık, bazı PSG taraftarlarınca ilginç bir şekilde yorumlandı ve Neymar'ın kız kardeşinin doğum günlerini sakat geçirdiği gözlemlendi.

Pochettino sakatlığı sebebiyle karşılaşmada forma giyemeyecek eski Barçalı Neymar için üzgün olduğunu dile getirkek bu durumun 'gerçekliğine' dikkat çekti.

"Bu bir karar değil, gerçek. Nymar'ın form durumu sahada olmasına izin vermiyor. Forma giyebilmek için takımı adına iyi mücadele etti. Sağlık personelleri de keza aynı şekilde. Onu aramızda göremediğimiz için üzgünüz çünkü bu maça çıkacağı için hepimiz heyecanlıydık. Bu onun için özel bir an olacaktı."

Editör yorumu

Barcelona her ne kadar ilk maçı 4-1 kaybetmiş olsa da La Liga'da liderliği Atletico Madrid'e kaptırırken Şampiyonlar Ligi'nden de eli boş dönmek istemiyor.

2017 yılında Şampiyonlar Ligi son 16 turunun ilk maçından 4-0 mağlubiyetle ayrılan Katalanlar rövanş karşılaşmasını 6-1 kazanarak tur atlamıştı.

Pochettino her ne kadar bu durumla ilgilenmediğini söylese de Barcelona'nın potansiyelinin farkında ve açıklamaları da bu yönde.

Yeni başkanları ile havası değişen Katalan ekibi bu karşılaşmada tarihi tekerür ettirebilir ve bir sürprize imza atabilir.

Daha fazlası: