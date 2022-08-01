Mauricio Pochettino ayrılık sonrası ilk kez konuştu: "PSG, takıntılı bir kulüp"

Arjantinli hoca, Paris kulübü için her şeyin Şampiyonlar Ligi'nden ibaret olduğunu açıkladı.

Mauricio Pochettino, geçen sezonun Paris Saint-Germain'den ayrılması hakkında ilk kez konuştu ve Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısızlığın kendisine ait olduğunu kabul etti.

Arjantinli hoca, Paris kulübü için her şeyin Şampiyonlar Ligi'nden ibaret olduğunu açıkladı.

Arjantinli yayın kuruluşu Infobae'ye konuşan Pochettino, "[PSG'de] her şey Şampiyonlar Ligi'ne odaklanıyor" dedi ve "Bu bazen biraz dikkat dağıtıcı olabilir.

"PSG'nin üstünlüğü nedeniyle diğer turnuvalar hafife alınıyor.

"Şampiyonlar Ligi bir takıntıdır ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaktan başka her şey başarısızlığa eşdeğerdir."

Mbappe ve Messi konusu

Şu anda Barcelona'daki evinde teklifleri bekleyen Pochettino, PSG'nin Kylian Mbappe'yi kulüpte tutmak için her şeyi göze alarak doğru şeyi yaptığına inandığını söyledi.

Bununla birlikte, vatandaşı Lionel Messi'nin dünyanın en iyisi olduğunu iddia ediyor.

Pochettino, "PSG, Kylian'ı Mbappe'yi tutmak için mümkün olan her şeyi yaptı ve ben de buna katılıyorum."

"Şu anda dünyanın en iyi oyuncularından biri ve bence PSG, sahip oldukları tüm kaynaklarla onu kalmaya ikna etti.

Real Madrid maçı

Pochettino'nun 2021/22 sezonundaki en önemli an, Real Madrid'e Şamğiyonlar Ligi'nde elenmesiydi.

Hoca, ne maçı ne de Karim Benzema'nın Gianluigi Donnarumma'ya yaptığı faulün hissettirdiklerini unutmadı.

Pochettino, "Bence bu bir fauldü ve VAR kontrol etmiş olsaydı şu anda başka bir şeyden bahsediyor olurduk...