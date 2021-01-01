Mauricio Pochettino açıkladı: Neymar, Barcelona karşısında oynayabilecek mi?

PSG teknik direktörü Mauricio Pochettino, Neymar'ın Barcelona'ya karşı oynayıp oynayamayacağının ilerleyen günlerde belli olacağını açıkladı.

Sakatlığı sebebiyle bir süredir sahalardan uzak kalan PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar, 10 Mart Çarşamba günü Barcelona ile oynanacak olan Şampiyonlar Ligi son 16 turunun rövanşında kadroda yer alabilir.

Mauricio Pochettino, Neymar'ın Cumartesi günü, Fransa Kupası'nda Brest ile oynanacak karşılaşma öncesinde antrenmanlara başlamasından dolayı çok mutlu. Neymar, 10 Şubat'ta Caen ile oynanan kupa maçında sakatlanmıştı.

Pochettino ne söyledi?

Brest maçı öncesi açıklamalarda bulunan Arjantinli antrenör Pochettino, Neymar'ın sakatlığı hakkında bilgi verdi:

"Brest maçında kadroda yer almayacak ancak, iyileşme sürecinden memnunuz. Önümüzdeki günlerde Barcelona'ya karşı kadroda olup olmayacağını göreceğiz."

Neymar'ın ilk sakatlandığında sahahalarda yaklaşık bir ay uzak kalması bekleniyordu.

Pochettino, Neymar'ı riske eder mi?

Barcelona ile deplasmanda oynanan ilk karşılaşmanın ardından Instagram hesabından duygusal bir paylaşım yapan Neymar, zorlu mücadelede sahada olamamanın kendisinde yarattığı hayal kırıklığını böyle ifade etmişti.

Eski takımına karşı sahada olmak isteyen Brezilyalı yıldızı, Pochettino'nun risk alarak sahaya gönderip, göndermeyeceği maç günü belli olacak.

İlk maçta deplasmanda Barcelona'yı 4-1 ile geçen PSG'de 49 yaşında teknik adamın, skorun rahatlığı sebebiyle böyle bir risk almaması bekleniyor. Pochettino, Neymar'a iyileşmesi ve şampiyonluk yarışında yeniden takıma destek vermesi için fazladan zaman vermeyi tercih edebilir.

Neymar bu sezon ne yaptı?

2017 yılında 222 milyon euro'ya transfer edilen Neymar, bu sezon PSG formasıyla 18 karşılaşmada görev aldı. Yıldız oyuncu bu mücadelelerde 13 gol atarken, 6 da asist yapma başarısı gösterdi.