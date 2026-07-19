Maurice Steijn, oyunculara çok sert çıkıyor: Bunun üzerine hemen en yüksek para cezası uygulanacak

Her antrenör kendi kurallarını uygular. Maurice Steijn, “De Oranjezomer” programında, bir antrenör olarak hangi durumlarda tereddüt etmeden en yüksek para cezasını uyguladığını anlattı.

Cumartesi akşamı programa konuk olan yardımcı hakem Angelo Boonman, “kanser” kelimesinin küfür olarak kullanılmasını durdurmak için çaba gösterdiğini söyledi. Hem eşi Angelique hem de oğlu Devano, bu hastalığın sonuçları nedeniyle hayatını kaybetmişti. Boonman, “Stop Schelden Met KK” vakfı aracılığıyla Bas Nijhuis ve diğerleriyle birlikte, bu hastalığın küfür olarak kullanılmasını azaltmak için yorulmak bilmeden çalışıyor.

"Herkes 'kanser' kelimesini sanki önemsiz bir şeymiş gibi kullanıyor," diyen Boonman, ardından özellikle gençlerin bu kelimeyle nasıl başa çıktıklarını açıkladı. "Misyonumuz, insanları aslında ne söylediklerinin farkına varmalarını sağlamak. Bunun ciddi bir hastalık olduğunu ve ne gibi sonuçlar doğurabileceğini bilerek yine de bu kelimeyi kullanmaya karar verirseniz, bu nihayetinde sizin kendi seçiminizdir."

Steijn de sohbete katıldı ve bu kelimenin kullanımı konusunda ne düşündüğü konusunda hiçbir şüpheye yer bırakmadı. “ADO Den Haag’da başladım ve Lahey’de ‘kanser’ kelimesini hakaret olarak kullanmak çok yaygın,” dedi. Kulüpsüz antrenöre göre bu durum sadece tribünlerde değil, hatta gençlik akademisinde bile yaşanıyordu. “Bu durum beni inanılmaz derecede rahatsız etti.”

Steijn daha sonra Boonman’ın kişisel ve dokunaklı hikâyesine değindi. “Er ya da geç herkes kendi çevresinde bununla karşılaşır. Angelo’nun durumunda ise bu iki kez yaşandı. Bu gerçekten korkunç bir şey.”

Bu nedenle Steijn, antrenörlük kariyerinin erken dönemlerinde bu kelimenin kullanımına karşı sert önlemler almaya karar verdi. “İlk işlerimden birinde oyuncu grubuna şöyle demiştim: ‘Eğer sahada ya da soyunma odasında bu kelimeyi kullanırsanız ve ben duyarsam, size en yüksek para cezasını veririm.’ Böyle bir şey kabul edilemez.”

Yokluğunda Hélène Hendriks’in yerine geçen Thomas van Groningen, Steijn’e bu cezayı gerçekten uygulayıp uygulamadığını sordu. “Hayır, hiç uygulamadım. Onlar genç çocuklardı, ama bu şekilde onlara o kelimeyi kullanmamaları gerektiğini fark ettirebildik,” diye ekledi.



