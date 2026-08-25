Aston Villa, sezon daha başlamadan ağır bir darbe aldı ve bu darbe takımın tüm projesini tehdit eder hâle geldi. Herkes Villalıların Premier Lig'deki çıkışını beklerken, Riyad'dan gelen haberler tüm hesapları alt üst etti ve İngiliz kulübünün yönetimini gerçek bir alarm durumuna soktu.

Aston Villa kulübü, Suudi ekibi Al Hilal'e transferin eşiğine gelen bir numaralı forveti Ollie Watkins'in yerini doldurmak için son saatlerde acil bir hamle yaptı. Son birkaç günde "Asya'nın lideri" transferi bitirmek için yoğun girişimlerde bulundu; 30 yaşındaki oyuncu ise bu yaz Roshn Ligi'ne geçme fikrine tamamen sıcak baktı.

Watkins'in, 2026-2027 sezonunun açılış haftasında Aston Villa'nın Brighton karşısında aldığı ağır ve onur kırıcı 4-0'lık yenilgide forma giymemesi, ayrılığının artık yalnızca bir zaman meselesi olduğunun açık bir işaretiydi.

Bu gerçek karşısında "The Athletic" gazetesi, Aston Villa yönetiminin, Crystal Palace'ın 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunan Fransız forveti Jean-Philippe Mateta ile anlaşmak için resmi bir teklif sunduğunu ortaya koydu. Ancak gazete, teklifin Crystal Palace yönetimi tarafından anında reddedildiğini; yönetimin, asıl forvetinden vazgeçmek için istediği bedelin çok altında bir maddi karşılık olarak değerlendirdiğini vurguladı.

Bir başka gelişmede ise "Sky Sports" ağı, İspanyol teknik direktör Unai Emery'nin bizzat devreye girdiğini ve kulüp yönetiminden daha gerçekçi bir başka hedefe, Chelsea forveti Senegalli Nicolas Jackson'a yönelmesini istediğini bildirdi.

Jackson'ın, Chelsea yönetiminin ve yeni teknik direktör Xabi Alonso'nun planları dışında kalması ve kariyerini yeniden canlandırmak için yeni bir fırsat arayışında olması göz önüne alındığında, bu transferin gerçekleşme ihtimali oldukça güçlü görünüyor.

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Bu karışıklık son derece kritik bir dönemde geliyor; zira Aston Villa, önümüzdeki pazartesi günü kendi sahasında İngiltere Ligi şampiyonu Arsenal ile ateşli bir mücadeleye hazırlanıyor. Bu karşılaşma, Watkins'in Al Hilal'e transferinin tamamlanması hâlinde geride bırakacağı boşluğun büyüklüğünü ortaya koyabilir.