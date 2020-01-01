Matuzalem: Çok fazla mozzarella peyniri yediğim için yedeğe düştüm
Kariyerinin büyük bölümünü İtalya’da geçiren eski futbolcu Matuzalem, Napoli’deki ikinci sezonunda ilk 11’deki yerini neden kaybettiğini açıkladı.
Dönemin teknik direktörü Emiliano Mondonico’yu suçlamadığını söyleyen Matuzalem, fazla kilolarından ötürü yedek bırakıldığını ve bunun çok fazla mozzarella peyniri yemesinden kaynaklandığını ifade etti.
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio’ya konuşan Matuzalem, “Mozzarella… Kendimi durduramıyordum. O kadar çok yedim ki kilo alıp kondisyonumu kaybettim. Sonra da hoca beni yedeğe çekti. Ona kızmıyorum. Utanç verici bir durumdaydım” diye konuştu.
Napoli’ye transfer olduğunda takımın Serie B’de olduğundan bile bihaber olduğunu söyleyen Matuzalem, “Takıma katılır katılmaz o zamanki hocaya (Walter Novellino) ’Ne zaman Juventus ve Inter ile oynayacağız?’ diye sormuştum. O da ‘İyisi mi bunu unut çünkü hâlâ Serie B’deyiz’ yanıtını vermişti. Neyse ki sezon sonunda Serie A’ya çıkmayı başardık” dedi.
Beş yıl formasını giydiği Lazio’da daha uzun süre kalmadığı için pişmanlık yaşadığını da dile getiren 39 yaşındaki eski futbolcu, “Daha çok çalışsaydım Lazio’da daha uzun kalırdım. Dünya Kupası’nda da oynamak isterdim. Ama dönüp geçmişe bakınca yine de mutlu olduğumu söyleyebilirim” dedi.
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