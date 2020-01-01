Matuzalem: Çok fazla mozzarella peyniri yediğim için yedeğe düştüm

Brezilyalı eski futbolcu Matuzalem, Napoli’de çok fazla mozzarella peyniri yediği için yedeğe düştüğünü söyledi.

Kariyerinin büyük bölümünü İtalya’da geçiren eski futbolcu Matuzalem, ’deki ikinci sezonunda ilk 11’deki yerini neden kaybettiğini açıkladı.

Dönemin teknik direktörü Emiliano Mondonico’yu suçlamadığını söyleyen Matuzalem, fazla kilolarından ötürü yedek bırakıldığını ve bunun çok fazla mozzarella peyniri yemesinden kaynaklandığını ifade etti.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio’ya konuşan Matuzalem, “Mozzarella… Kendimi durduramıyordum. O kadar çok yedim ki kilo alıp kondisyonumu kaybettim. Sonra da hoca beni yedeğe çekti. Ona kızmıyorum. Utanç verici bir durumdaydım” diye konuştu.

Daha fazla takım

Napoli’ye transfer olduğunda takımın Serie B’de olduğundan bile bihaber olduğunu söyleyen Matuzalem, “Takıma katılır katılmaz o zamanki hocaya (Walter Novellino) ’Ne zaman ve ile oynayacağız?’ diye sormuştum. O da ‘İyisi mi bunu unut çünkü hâlâ Serie B’deyiz’ yanıtını vermişti. Neyse ki sezon sonunda ’ya çıkmayı başardık” dedi.

Beş yıl formasını giydiği ’da daha uzun süre kalmadığı için pişmanlık yaşadığını da dile getiren 39 yaşındaki eski futbolcu, “Daha çok çalışsaydım Lazio’da daha uzun kalırdım. Dünya Kupası’nda da oynamak isterdim. Ama dönüp geçmişe bakınca yine de mutlu olduğumu söyleyebilirim” dedi.

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