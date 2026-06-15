Matthijs de Ligt, yeni sevgilisiyle ilgili aniden açıklama yaptı: “Normalde yanıt verme gereği hiç hissetmem, ama…”

Matthijs de Ligt, yeni kız arkadaşı olduğu iddia edilen kişi hakkındaki söylentilere yanıt verdi. Hollanda milli takımında 52 kez forma giyen oyuncu, kısa süre önce İbiza'da model Amber Yuusef ile öpüşürken görüntülendi.

De Ligt, yıllardır eski Ajax oyuncusu Keje Molenaar'ın kızı Annekee Molenaar ile birlikteydi. İkili, 2024 Avrupa Şampiyonası'ndan hemen önce evlendi, ancak geçen yıl çevrimiçi söylentilere göre ilişkileri bozuldu.

De Ligt ve Molenaar'ın ayrılığı, bu hafta ortaya çıkan fotoğraflarla doğrulandı. RealityFBI adlı dedikodu kanalı, İbiza'daki bir plaj kulübünde öpüşürken görülen De Ligt ve Yuusef'in fotoğraflarını yayınladı.

Bu haberin yayınlanmasından bir gün sonra RealityFBI şaşırtıcı bir güncelleme yaptı. Kanal, bir takipçisinden Yuusef'in De Ligt'e değil, onun parasına aşık olduğunu söylediği bir konuşma kaydı aldı.

Hesap, bu konuşmanın ekran görüntülerini daha sonra De Ligt'in kendisine gösterdi. Herkesin beklentisi, defans oyuncusunun yanıt vermemesi yönündeydi, ancak herkesin sürprizine, o yanıt verdi.

De Ligt, "Normalde yanıt verme gereği hiç hissetmem, ancak bu sefer hissediyorum" dedi. "Günümüzde her şeyin sahte olabileceğini biliyoruz ve bu ekran görüntüsü de öyle."

Ancak ikilinin flört ettiğini doğruladı. "Amber ve ben birbirimizi daha iyi tanımaya çalışıyoruz ve bunu mahremiyet içinde yapmak istiyoruz," dedi De Ligt, ki kendisi uzun süredir devam eden sırt sakatlığı nedeniyle bu yaz Dünya Kupası'nı kaçırmak zorunda kalacak.