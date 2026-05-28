Instagram profil adını @annekeemolenaar olarak değiştiren AnneKee Molenaar, Hollanda milli takımı ve Manchester United'ın savunma oyuncusu Matthijs de Ligt'ten kesin olarak uzaklaşıyor gibi görünüyor.

De Ligt ve Molenaar, ayrıldıklarını hiçbir zaman kamuoyuna doğrulamadı. Yine de, ikilinin kesin olarak ayrıldığına dair işaretler giderek artıyor.

Bu değişiklik, Hollanda'nın en büyük dedikodu kanallarından biri olan RealityFBI tarafından fark edildi. "Görünüşe göre AnneKee kendi adını geri koydu. Yarım saat öncesine kadar adı hala @annekeedeligt idi. Ancak Annekee de Ligt hala altında yazıyor. Yani artık 'nihayet' Instagram'da da resmi hale geldi."

Hesabın yöneticisi, bunun uzun zaman aldığını vurguluyor. “Geçen yıl, İtalya’da iptal edilen bir partinin ardından evliliklerinin sallantıda olduğunu ortaya çıkarmıştık.”

De Ligt daha önce Instagram üzerinden net bir sinyal vermişti. 26 yaşındaki savunma oyuncusu, AnneKee ile çekilmiş düğün fotoğrafları da dahil olmak üzere 35'ten fazla fotoğrafı sildi.

Matthijs de Ligt ve AnneKee Molenaar, 2024 yazında, Almanya'daki Avrupa Şampiyonası'ndan hemen önce evlenmişti. Planlanan büyük düğün partisi, "özel nedenlerden dolayı" sonunda hiç gerçekleşmedi.

De Ligt, önümüzdeki yaz Oranje ile Dünya Kupası'nda yer almayacak. Eski üst düzey yetenek, ağır ve uzun süren bir sırt sakatlığıyla boğuşuyor.