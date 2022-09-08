Juventus'tan Bayern Münih'e transfer olan Hollandalı stoper, iki ülke arasındaki antrenman farklılıklarını yorumladı.

Yaz transfer döneminde Juventus'tan ayrılan ve alman devi Bayern Münihe transfer olan Hollandalı defans oyuncusu Matthijs de Ligt İtalyan futbolu ve Alman futbolu arasındaki farklılıklara değindi. Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi'nde Inter'e konuk olduğu karşılaşmanın ardından İtalyan basınından Sky Sport'a konuşan De Ligt her geçen gün geliştiğini söyledi.

Ne söylendi?

"Antrenmanlarda dünyanın en iyi forvetlerinden bazılarına karşı oynuyorum. İlk başta biraz zor oldu ama her geçen gün daha çok öğrenerek, gelişiyorum ve bu benim için çok önemli. İki ülkenin antrenman tarzları arasında bazı farklılar var. İtalya'da daha çok taktik ve sistemlerle ilgili çalışmalar yapılırken yoğunluğun daha az olduğunu söyleyebilirim. Hepsinden önemlisi Almanya'da yaptığımız antrenmanlarda sprint sayısı İtalya'dakine göre çok daha fazla. Buna alışkın olmadığım için ilk başta biraz zorlandım ancak şu anda oldukça iyi durumdayım"

Juventus'tan Bayern Münih'e 67 milyon euro karşılığında transfer olan 23 yaşındaki savunma oyuncusu, Bayern formasıyla 10 maça çıkarken, bir gol kaydetti. Juventus'ta görev yaptığı dönemde teknik adamların vazgeçilmezi olan oyuncu, yeni sözleşme uzatmaya yanaşmayınca takımdan bedelsiz ayrılmaması için İtalyan ekibi tarafından gözden çıkartılmıştı.