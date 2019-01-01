Matthijs de Ligt: Ajax'ta kendimi yenilmez hissederdim; Juve'de durum farklı

Juventus'un 20 yaşındaki savunma oyuncusu Matthijs de Ligt, şu sıralar bir uyum sorunu yaşadığını ve alışma sürecinden geçtiğini söyledi.

Yaz transfer döneminde 'tan 85.5 milyon euro karşılığında 'a transfer olan Hollandalı stoper Matthijs de Ligt, Fox Sport'a açıklamalarda bulundu.

A Milli futbolcu Merih Demiral ile aynı takımda forma giyen 20 yaşındaki futbolcu, Ajax'ta sahip olduğu yenilmezlik hissinin Juventus'ta azaldığını itiraf etti ve bir nevi uyum problemi içerisinde olduğunu söyledi.

De Ligt, "Ajax'ta kendimi yenilmez hissederdim; bugün ise durum farklı. Ama bence bu normal çünkü buradaki her şey benim için çok yeni. Kendimi geliştiriyorum ve endişelenmiyorum. Neden istediğim kadar iyi oynayamadığımı bilmiyorum. Yapabileceğim tek şey çalışmaya devam etmek, elimden gelenin en iyisini yapmak ve tkaım arkadaşlarımdan bir şeyler öğrenmek. Oynuyorum ve asıl mesele bu; çünkü eninde sonunda her şeyin yoluna gireceğinden ve bu sezonun pozitif geçeceğinden eminim" ifadelerine yer verdi.

Yakın zamanda teknik direktör Maurizio Sarri'nin kilosunu kontrol etmek için de Ligt'i karbonhidrat diyetine soktuğu dedikoduları gündeme gelmişti. Bu haberlere gülen de Ligt, "Fiziksel bir problem yok" cevabını verdi.