Newcastle United Teknik Direktörü Matthias Jaissle, St James' Park'taki görevinin zorlu başlangıç dönemini yaşarken kulüp sahiplerinden güçlü bir güven mesajı aldı. Sahada yaşanan son aksiliklere rağmen Alman teknik direktör, Kamu Yatırım Fonu'nun ortaya koyduğu uzun vadeli vizyonun merkezinde yer almaya devam ediyor.

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St James' Park'ta birlik görüntüsü

Jaissle'ye, Newcastle'daki görev süresinin zorlu ilk aşamasını yönetebilmesi için ihtiyaç duyduğu kapsamlı desteğin sağlanacağı güvencesi verildi. PIF temsilcilerinin bu hafta Tyneside'da bulunması, teknik direktörün kulüp yönetimindeki birlik duygusunu somut biçimde hissetmesini sağladı. Kulüp sahiplerinin yönetime yakından dahil olması nedeniyle bu ziyaretler alışılmadık değil, ancak Aston Villa karşısında alınan 1-0'lık dar yenilginin ardından zamanında gelen bir moral desteği oldu.

Alman teknik direktör, takımın mevcut gidişatını değerlendirmek üzere kulübün kilit isimleriyle verimli görüşmeler yaptı. İlk dönemde yaşanan bazı sürtüşmelere ve istikrarsız sonuçlara rağmen sportif direktör Ross Wilson ile CEO David Hopkinson, göreve getirdikleri Jaissle'nin arkasında durmaya devam ediyor. Yönetim, yeni bir taktik kimliğe geçişin zaman aldığını biliyor. Kulüp Premier League'de Avrupa kupalarına katılım sağlayan üst sıralara dönmeyi hedeflerken perde arkasındaki temel mesaj sabır.

Yönetim kurulu, bir uyum döneminin kaçınılmaz olduğunu başından beri kabul ederek kulüp içindeki beklentileri buna göre şekillendirdi. Kadrodaki deneyimli isimler tamamen iyileştiğinde ve oyuncular Jaissle'nin özel taleplerine tam olarak alıştığında performansın yükseleceğine dair ortak bir inanç var. Takım, Crystal Palace ile oynayacağı maça hazırlanırken odak noktası, kısa vadeli form dalgalanmalarına tepki vermek yerine uzun vadeli proje olmaya devam ediyor.

Taktik temellerin atılması

Londra deplasmanı öncesinde basına konuşan Jaissle, antrenman sahasında hâlâ yapılması gereken işler konusunda açık sözlüydü. Eski Red Bull Salzburg teknik direktörü, takımın henüz ortaya çıkmamış önemli bir potansiyeli bulunduğunu ancak önlerinde hâlâ katetmeleri gereken epey yol olduğunu vurguladı. İlerlemelerini belirli bir yüzdeyle ifade etmek yerine kapatılması gereken kayda değer bir açık bulunduğunu kabul etti. Chronicle Live'ın aktardığına göre Jaissle, “Kesinlikle hâlâ çok fazla potansiyelimiz var. Şimdi bir yüzde vermek istemiyorum ama kapatılması gereken oldukça büyük bir açık var,” dedi.

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“Bu da sürecin bir parçası. Birkaç gün önce kulüpteki bazı karar vericilere de söylediğim gibi, grupla antrenman yaptığımızda bazen hâlâ sezon öncesi hazırlık dönemindeymişiz gibi hissediyoruz. Nihayet neredeyse tüm oyuncular sahada; bu, geçtiğimiz haftalarda mümkün değildi. Dolayısıyla oyun tarzımızın temellerini hâlâ yerleştiriyoruz. Bu zaman alıyor, bir süreç. Bence iyi olan, kulüpteki herkesin gerçekçi olması ve bunu görmesi.

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Şeffaflık ve liderlik anlayışı

Jaissle, PIF'nin uluslararası doğrudan yatırımlar başkanı Jacobo Solis'in de katıldığı son basın toplantısında sakin görünüyordu. Böylesine üst düzey bir yetkilinin orada bulunması, açık bir dayanışma işareti olarak yorumlandı. Teknik direktör, antrenör ekibi ile yönetim arasındaki ilişkinin açık iletişime ve Newcastle'ın geleceğine yönelik ortak bir vizyona dayandığını vurguladı.

Jaissle sözlerini şöyle sürdürdü: “İyi olan şu ki antrenör ekibi olarak bizimle aynı çizgideler. Daha önce de söyledim, hepimiz aynı gemideyiz, şeffafız. Benim liderlik anlayışım bu. Mesele sadece konuşmak değil; bence liderlik aynı zamanda dinlemek demek. Buradan çıkıp takım olarak birlikte ilerlerken ya da sahaya adım atarken kendimizi bu işe adamış ve aynı doğrultuda hareket ediyor olmalıyız. Öyle de yapıyoruz, bundan gurur duyuyorum.”

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Gelecekteki başarıya odaklanmak

Teknik direktör, oyuncularının antrenmanlarda gösterdiği çalışma azminin sonunda puan tablosuna yansıyacağına güveniyor. Antrenman tesisindeki mevcut kültürün, kulübün ligde yükselmesi için gereken zemini sağlayacağına inanıyor. Newcastle, birlik içinde hareket ederek üst ligdeki geçiş dönemlerine sık sık eşlik eden dışarıdan gelen yorumlardan etkilenmemeyi umuyor.

“Bunu, bu bağlılığı, antrenmanlarda ve hafta boyunca gösterilen bu çalışkanlığı görmek... Bunların hepsi umarım başarıya götürecek unsurlar,” dedi adam