Magpies, transfer döneminin son düzlüğünde hücum hattına bir takviye arıyor. İddiaya göre, OSC Lille ile bir numaralı hedef Matias Fernandez-Pardo'nun transferi için yürütülen görüşmeler, bonservis beklentileri arasındaki ciddi fark nedeniyle tıkanınca El Khannouss İngiliz ekibinin "radarına" girdi.

İngilizlerin, Faslı Dünya Kupası oyuncusunu birkaç hafta önce zaten izlediği ve El Khannouss'un yeni teknik direktör Matthias Jaissle'nin "gereksinim profiline mükemmel uyduğunu" düşündükleri belirtiliyor.

VfB, transfer döneminin sonunda hücum oyuncularını yüksek bedellerle Newcastle'a satma konusunda 2025 yazından bu yana deneyim sahibi: O dönemde Nick Woltemade, 75 milyon euro karşılığında Ada'nın yolunu tutmuştu. El Khannouss ise bir gün sonra Leicester City'den kiralık olarak onun yerine gelmiş ve mayıs sonunda 15 milyon euro bonservis bedeliyle kalıcı olarak kadroya katılmıştı. Newcastle'da 22 yaşındaki oyuncunun daha önce Premier League tecrübesi edinmiş olması takdir görüyor.

El Khannouss'un sözleşmesi 2030'a kadar sürüyor, oyuncunun İngiltere'ye dönüşe "karşı olmadığı" ifade ediliyor. Yeni sezon öncesi olası bir transferle ilgili söylentiler yaz boyunca gündemde kaldı. Nitekim Bild haziran ayında, El Khannouss'un ABD, Kanada ve Meksika'daki Dünya Kupası'nı kendini olası yeni işverenlere vitrine çıkarmak için kullanmak istediğini yazdı. Ayrıca menajerlik ajansını da değiştirdi.

Kısa süre sonra kicker'da, El Khannouss'un Stuttgart'ta azalan süreleri nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığı ve sabırsız olduğu ifade edildi. Zira geride kalan sezonun başında teknik direktör Sebastian Hoeneß yönetiminde ilk 11'in değişmez isimlerinden biri olan oyuncu, sezon ilerledikçe giderek daha az ve özellikle daha kısa süreler almaya başladı.

El Khannouss'un Fas ile önce Senegal'e kaybettiği, ancak sonrasında masa başında yine de şampiyon ilan edildiği Afrika Kupası'nın ardından Hoeneß onu çoğu zaman yalnızca oyuna sonradan giren bir isim olarak kullandı; çok yönlü hücum oyuncusu yarı zamanlı bir kilit oyuncuya dönüştü.

Bilal El Khannouss için Galatasaray iddiası

Bu açıdan bir kırılma noktası, mayıs ayında FC Bayern'e karşı kaybedilen DFB-Pokal finali (0-3) olmuş olabilir. El Khannouss o maçta Chris Führich'in yerine ancak 78. dakikada oyuna girmişti. Kısa süre sonra Münih ekibi adına sonucu büyük ölçüde belirleyen 2-0 golü geldi, sonradan oyuna giren oyuncu geri dönüşü artık sağlayamadı.

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Ancak sonrasında hararetli transfer haberleri çıkmadı. Yine de Türkiye şampiyonu Galatasaray'ın bir ara onunla ilgilendiği öne sürüldü.

El Khannouss, VfB'deki ilk sezonunda tüm kulvarlarda 41 resmi maçta forma giydi; bu karşılaşmalarda dokuz gol attı ve yedi asist yaptı. Geçen hafta sonunda DFB-Pokal'da Hansa Rostock'a karşı alınan 4-0'lık galibiyette El Khannouss 22 dakika sahada kaldı.