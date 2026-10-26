Matthias Jaissle, Newcastle'ın iç karartıcı mağlubiyet serisini sonunda bitiren devre arası konuşmasında söylediği acı gerçeği açıkladı

Matthias Jaissle, Newcastle United'ın Crystal Palace karşısında 2-0'lık galibiyete ulaşmadan önce ciddi bir zihinsel engeli aşmak zorunda kaldığını kabul etti. Newcastle United, Selhurst Park'ta temkinli geçen ilk bölümde oyununu rakibine kabul ettirmekte zorlandı ancak taktiksel bir değişiklik maçın gidişatını değiştirdi.

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Jaissle sorunun frene basmak olduğunu belirledi

Newcastle United Teknik Direktörü Matthias Jaissle, takımının pazar günü Crystal Palace'ı 2-0 yenmesine yardımcı olan, devre arasında oyuncularına verdiği açık sözlü talimatları anlattı. Newcastle, maça moral bozucu bir mağlubiyet serisinin ardından çıkmıştı. Aksayan hücumunu canlandıracak bir formül arayan Alman teknik direktör üzerindeki baskı da artmaya başlamıştı. William Osula ve Harvey Barnes'ın golleri, Güney Londra'daki karşılaşmanın sonucunu belirledi ve Newcastle'ı Premier League tablosunda yedinci sıraya taşıdı.

Bu sonuç, Tyneside kulübünün Selhurst Park'ta altı yıl sonra aldığı ilk galibiyet olarak tarihe geçti. Maçın ardından konuşan Jaissle, devre arasında oyuncularından daha cesur oynamalarını istediğini kabul etti. Chronicle Live'ın aktardığına göre eski Red Bull Salzburg teknik direktörü, “İlk yarıda top bizde değilken kötü değildik ama hücum odaklı bir anlayışımız yoktu. El frenini çekmiş gibiydik. İkinci yarıda hareketlendik ve kazanmayı hak ettik” dedi.

Dedic'in başarılı dönüşü

Golleri atan oyuncular manşetlere çıkacak olsa da Amar Dedic'in performansı, Jaissle açısından maçın taktiksel olarak belki de en önemli çıkarımıydı. Son dönemde sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Bosna Hersek millî oyuncusu, sağ bekte ilk 11'e döndü ve sezonun ilk haftalarında oyuna damga vuran hâlini hatırlattı. İki golde de önemli rol oynadı ve Barnes'ın farkı ikiye çıkardığı golün asistini yaptı.

Jaissle, takımın son dönemde aldığı kötü sonuçlarda yokluğu fazlasıyla hissedilen savunma oyuncusunun etkisini övmekte gecikmedi. Jaissle, “Onun yokluğunu hissettik. Sakatlık durumunun ardından giderek daha iyiye gidiyor. Ne kadar büyük bir etki yarattığını gördük. Oyun tarzımıza çok yardımcı oluyor” dedi.

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Selhurst Park'taki rahatlamanın ardından birlik çağrısı

Son düdüğün ardından Newcastle soyunma odasında büyük bir coşku yaşandığı, oyuncuların kriz söylentilerine son veren bu sonucu kutladığı bildirildi. Jaissle, takım içindeki birlikteliğin önemini vurguladı ve başarının, Selhurst Park'ta devre arasından sonra sergiledikleri tempoyu koruyabilmelerine bağlı olduğunu belirtti.

Alman teknik direktör, “İlk yarı zorlu geçti. Gösterdiğimiz yoğun çabanın karşılığını alamadık. İkinci yarıda çok daha iyiydik. Hep birlikte olursak bu yolculuk başarılı olabilir” diye ekledi.

Yıl sonu dönemine girerken ivme kazanmak

Newcastle şimdi tüm dikkatini Everton'a karşı oynayacağı iki kritik maça çevirdi. Bu karşılaşmalar Carabao Kupası ve Premier League'de oynanacak. Merseyside'a yapılacak bu iki zorlu deplasman, Newcastle'ın son dönemdeki toparlanması için kapsamlı bir sınav olacak. Ayrıca Jaissle'a, yoğun kış fikstürü ve Noel dönemi resmen başlamadan önce etkileyici bir galibiyet serisi yakalama fırsatı sunacak.