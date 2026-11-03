Newcastle United Teknik Direktörü Matthias Jaissle, Everton'a karşı alınan moral bozucu 1-0'lık yenilginin ardından beklentilerin altında kalan kadrosunu sert sözlerle eleştirdi. Jaissle, oyuncularının taktik planından uzaklaştığını öne sürdü. Newcastle United pozisyon üretmekte zorlanırken St James' Park'taki atmosfer gerildi ve tribünlerden yuhalama sesleri yükseldi.

Reklam

St James' Park'ta taktik plana aykırı oyun

Jaissle'nin, Everton'a karşı evinde alınan kötü yenilgide oyuncularının kendi bildiklerini okuduğunu ima etmesinin ardından Newcastle'da gerilim doruğa çıktı. Antrenman sahasında yoğun hazırlıklarla geçen bir haftaya rağmen Newcastle, isteksiz bir performans sergiledi. Bu da teknik direktörlerinin, hakemin başlama düdüğüyle birlikte taktik talimatlarının neden bir kenara bırakıldığını sorgulamasına yol açtı.

Jaissle, uygulamaya çalıştığı düzenli ve dikine futbolun yerine büyük ölçüde hedefsiz uzun toplara dayanan oyunu görünce şaşkınlığını dile getirdi. Chronicle Live'ın aktardığına göre Alman teknik direktör, "Uzun toplar planımızda yoktu. Bu, üzerinde çalışmamız gereken bir konu. Özgüven eksikliğimiz var; bunu aşmak için birbirimize kenetlenmeliyiz. Doğru yönde hızla ders çıkarmalıyız. Şimdi atılacak adım, durumu derinlemesine ve net biçimde analiz edip maça neden başlangıçta planladığımız gibi başlayamadığımızı sormak" dedi.

Kötü paslar Osula'yı yalnız bıraktı

Newcastle'ın kopuk oyununun başlıca mağdurlarından biri genç forvet William Osula oldu. Orta saha, hatlar arasında paslarla oyunu kuramayınca forvet tamamen yalnız kaldı. Takım bunun yerine Everton savunmasının kolaylıkla karşıladığı gelişigüzel uzun toplara yöneldi. Jaissle, ileri uçtaki oyuncularına ulaştırılan topların bu rekabet düzeyinde beklenen standardın çok altında kaldığını kabul etti.

Jaissle, "Onu uygun pozisyonlara sokamadık. Nasıl futbol oynamak istediğimiz konusunda net bir denge kurarak ilk hatları aşmalıyız. Sadece uzun top oynamak, onun (Osula'nın) tercih ettiği bir şey kesinlikle değil. Planımız da bu değildi; bunu açıkça belirtmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Reklam Reklam

Düşüş sürerken taraftarlar öfkesini gösterdi

Bu yenilgi, Newcastle'ın evinde üst üste ikinci mağlubiyeti oldu ve Tyneside'da ciddi endişelere yol açtı. Tepkiler, maç sonrası taraftarlara teşekkür turuna da yansıdı; tribünlerde kalanlar öfkelerini göstermeyi sürdürdü. Jaissle, takımın antrenmanlardaki performansını maç sonuçlarına yansıtamaması nedeniyle statta giderek artan gerilimin tamamen farkında olduğunu itiraf etti.

Related Topics

Teknik direktör, "Öfkenin farkındaydım. Büyük bir hayal kırıklığı ve üzüntü var çünkü hafta boyunca gördüklerimizi sahaya yansıtamadık. Takım yüksek seviyede antrenman yaptı ama hakemin maçı başlatmasından itibaren bunun pek azını gördük. Anlaması zor. Elbette taraftarlar da bizim gibi hayal kırıklığına uğradı. Ne yazık ki gerekeni yapamadık. Aslında 90 dakikanın tamamında kendi oyunumuzu ve oyun tarzımızı ortaya koyamadık. Bu yüzden büyük bir hayal kırıklığı ve üzüntü yaşıyoruz. Gereken anda performans gösteremiyorsanız kazanmayı hak etmiyorsunuz. Topa sahipken yeterince cesur değildik, çok fazla uzun top oynadık" dedi.

Zihinsel kırılganlık endişesi

Newcastle'ın oyun kimliğini ve özgüvenini birdenbire kaybetmesi, başlangıçta önde oynayan ve dikine bir futbol vadeden teknik direktör için büyük bir endişe kaynağı. Performanslar kötüleşirken ve özgüven dibe vurmuşken Jaissle, Newcastle taraftarlarının yoğun baskısı altında yolunu tamamen kaybetmiş görünen, bütünlüğü bozulmuş soyunma odasında ilişkileri yeniden düzeltmek gibi zorlu bir görevle karşı karşıya.

Reklam

Jaissle sözlerini şöyle tamamladı: "Onları, bunu yapabileceklerine ve bu şekilde oynama potansiyeline sahip olduklarına inandırmalıyız. Daha fazla pozisyon yaratmalıydık. Yeterince iyi değildik. Böyle bir gol yemek de kabul edilebilir değildi. Neredeyse olumsuz bir sarmala dönüştü. Hakemin kararından memnun değilim. Bana göre Fabian Schar'a yapılan açık bir faul var. Zor bir dönemden geçiyoruz. Bunu ancak birlik olarak aşabileceğimizi de biliyoruz."