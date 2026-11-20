Newcastle United Teknik Direktörü Matthias Jaissle, yaz transfer döneminde Bruno Guimaraes'in Arsenal'e gitmesini engellemek için yaptığı başarısız girişimin ayrıntılarını açıkladı. Brezilyalı orta saha oyuncusu, ağustos ayında 75 milyon sterlin karşılığında Kuzey Londra ekibine transfer olarak St James' Park'taki verimli dört yıllık dönemini noktaladı.

Reklam

İspanya'da zamana karşı üç günlük yarış

Jaissle, 5 Ağustos'ta Eddie Howe'un yerini aldığında, Alman teknik direktör Newcastle'ın İspanya'nın güneyindeki La Manga'da düzenlediği sezon öncesi kampında hemen büyük bir krizle karşı karşıya kaldı.

Jaissle, 29 yaşındaki kaptanı Tyneside'da kalmaya ikna etmek için otelde onunla görüştü. Ancak Guimaraes'in 8 Ağustos'ta Mikel Arteta'nın şampiyon takımına katılmak üzere Londra'ya uçmasına yalnızca üç gün kalmıştı.

Jaissle elinden bir şey gelmediğini kabul etti

Cumartesi günkü yeniden karşılaşma öncesinde perşembe günü düzenlenen basın toplantısında, Chronicle Live'ın aktardığına göre Jaissle, müdahalesinin çok geç kaldığını kabul etti. “Bruno ile yalnızca kısa bir süre görüştüm ama karar çoktan verilmişti. Onu ikna etmek için elimden geleni yaptım ama kararını vermişti,” dedi.

İspanya'daki görüşmelerini hatırlatan Jaissle, şunları ekledi: “Geçen sezon ona lider olarak güveniyorduk. Bizimle kalsaydı üstleneceği rolü anlatmaya çalıştım.”

Reklam Reklam

Anlaşmanın yakın olduğu kendisine önceden bildirilmiş olsa da Jaissle, çabasının arkasında durdu: “Karar çoktan verilmişti, bunu bana söyledi. Bu bilgiyi önceden almıştım, bana haber verilmişti. Yine de elimden geleni yapmak benim işim. En azından aynaya bakıp denediğimi söyleyebilirim.”

Related Topics

Dünya Kupası sonrası çalkantıların ardından yaz ayrılıkları Tyneside'da dengeleri değiştirdi

Guimaraes'in ayrılığı, Sandro Tonali'nin Tottenham'a ve Anthony Gordon'ın Barcelona'ya transferlerinin de yaşandığı, Tyneside için sancılı bir yaz dönemi yeniden yapılanmasının en dikkat çekici gelişmesiydi. Guimaraes'in son iki sezonunda taktığı kaptanlık pazubendini o tarihten bu yana Dan Burn devraldı.

Orta saha oyuncusu, ESPN'e yaptığı açıklamada Dünya Kupası sonrasındaki çalkantılı dönemin kararında etkili olduğunu söyledi: “Sanırım orada geçirdiğim süre boyunca en çok sevilen oyunculardan biriydim. Bu yüzden zor bir karardı ama içten içe yeni bir mücadeleye ihtiyacım olduğunu hissediyordum. Newcastle'da neredeyse beş yıl geçirdikten sonra, sanırım beni motive eden şey mücadeleler ve yeni bir mücadele istiyordum. Ama tamamen dürüst olmak gerekirse kolay bir karar değildi. O dönemde uzun uzun düşünmem gerekti. Çok da zordu. Üstelik Dünya Kupası'nın hemen sonrasındaydı ve o dönem çok çalkantılıydı. Bu yüzden benim için birçok açıdan zordu. Ama sonunda transfer olmayı seçtim. Burada mutluyum; buradaki yolculuğuma da başlıyorum.”

Reklam

Şampiyon, cumartesi akşamı Newcastle'ın direncini sınayacak

Guimaraes, ligdeki 10 maçının dokuzunu kazanan lider Arsenal ile cumartesi akşamı St James' Park'a dönüyor. 12. sıradaki Newcastle'ı zorlu bir sınav bekliyor. Yine de Jaissle, kadrosunun profesyonel davranacağına inanıyor: “Rakip takımda eski bir takım arkadaşlarıyla ilk kez karşılaşmıyorlar. Yapmaları gerekenlere odaklanacak kadar profesyoneller. Sonrasında yeniden arkadaş olabilirler,” dedi.

Jaissle, sürpriz bir sonuç için ev sahibi taraftarların desteğine güveniyor: “Şampiyonla karşılaşmak başlı başına yeterli bir motivasyon. Evimizde, taraftarlarımızın önünde oynuyoruz; onlar 12. adam olabilir. Taraftarlar bize büyük güç ve destek verebilir. Bu harika bir fırsat, büyük bir mücadele.”