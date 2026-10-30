Lothar Matthäus, Real Madrid oyuncusu Brezilyalı Vinicius Junior'a hem saha içindeki hem de saha dışındaki davranışları nedeniyle sert bir eleştiri yöneltti ve teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Brezilyalı kanat oyuncusunun yokluğunda oynanan maçlarda Madrid ekibinin performansındaki iyileşmeyi fark ettikten sonra, kulüp başkanı Florentino Perez'den oyuncuya karşı net bir tavır almak için müdahale etmesini istedi.

Alman "Bild" gazetesi, Bayern Münih ve Alman Milli Takımı efsanesi ve "Sky Sports" kanalında yorumculuk yapan Matthäus'ün açıklamalarını aktardı. Matthäus, Real Madrid'in Vinicius'un geleceğiyle nasıl ilgilendiğine şaşırdığını ifade ederek, takımın onun yokluğunda daha iyi bir görüntü verdiğini vurguladı. Bu süreçte takım, Barcelona'yı El Clasico'da yenmek ve Roma karşısında 4-3'lük galibiyet almak gibi önemli zaferler elde etti.

Matthäus şunları söyledi: "Real Madrid'in Vinicius Junior ile ne yapacağını merak ediyorum, çünkü takım onun yokluğunda daha iyi işliyor ve bu artık Mourinho'nun görevi. Takım, Roma maçında oyundan alınan Vinicius olmadan iyi bir performans sergiledi ve o maçı da 4-3 kazandı."

Eski Alman yıldızın eleştirileri oyuncunun teknik seviyesiyle sınırlı kalmadı, aynı zamanda davranışlarına ve kişiliğine de uzandı. Matthäus, oyuncunun hareketlerinin sorun çıkardığını ve takıma yardımcı olmadığını belirterek, kamuoyundaki imajının bu yıldızlıktaki bir oyuncunun sahip olması gereken imajdan farklı olduğuna dikkat çekti.

Matthäus sözlerine şöyle devam etti: "O bir sorun kaynağı ve bu takıma hiçbir şey katmıyor. Ballon d'Or sıralamasında ilk ona girememesine sevindim; çünkü Harry Kane'i ayıran şey, her zaman anlayışla davranan, her şeye vaktini ayıran bir centilmen görüntüsü sergilemesidir, oysa Vinicius böyle değil."

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Alman futbol efsanesi, Brezilyalı kanat oyuncusuna yönelik eleştirilerini sürdürerek, kendi ifadesine göre Bayern Münih ve Barcelona gibi aynı sorunu yaşamayan diğer kulüplerin aksine, Real Madrid'in oyuncunun davranışları nedeniyle sıkıntı çektiğini savundu.

Şöyle açıkladı: "Neyse ki Bayern Münih'te böyle bir sorunumuz yok, Barcelona'da da yok, ancak Real Madrid'in Vinicius Junior adında bir sorunu var. O sahada olmadığında takım daha iyi işliyor, daha disiplinli hale geliyor ve tüm oyuncular birbirleri için oynuyor; ama o varken her şey ego ve kibirle ilgili oluyor ve bu da hem takıma hem de kulübe zarar veriyor."

Matthäus, Florentino Perez'e doğrudan bir mesaj göndererek, cezası bitip yeniden forma giymeye başlasa bile, ister oyuncuyu kınayarak ister Mourinho'nun onu yedek kulübesinde tutma kararını destekleyerek kulübün oyuncuya ilişkin tutumunu netleştirmek için müdahale etmesini istedi.

Bu konuda şunları söyledi: "Real Madrid'in çıkarları için, başkanın bir noktada Vinicius Junior'a dair tutumunu net bir şekilde ortaya koymasını, ister onu azarlayarak ister Mourinho'nun kararıyla yedek kulübesinde bırakarak, umuyorum. Cezası bitse bile yedek kulübesinde kalabilir, çünkü ben onun takıma ve kulübe açıkça zarar verdiğini düşünüyorum."

Vinicius, Villarreal karşısında Saliba'nın saçını çekme olayının ardından aldığı kırmızı kart nedeniyle 4 maç cezaya çarptırılmasının ardından Real Madrid ile zor bir dönem geçiriyor. Bu ceza nedeniyle Sevilla ve Barcelona maçlarının yanı sıra bu hafta oynanacak Racing maçında da forma giyemeyecek.

Brezilyalı oyuncunun, takımın dikkat çekici bir görüntü sergilediği bazı maçlarda forma giyemedikten sonra, UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında 4 Kasım'da oynanacak AEK Atina maçında yeniden Real Madrid'in hesaplarına dahil olması bekleniyor.

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