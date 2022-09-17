Matthaus, Maradona formasını neden 7 Milyon Sterlin'e satmayı reddetti?

Lothar Matthaus, 1986 Dünya Kupası finalinden sonra Diego Maradona ile değiştirdiği formayı satmayı hiç düşünmediğini itiraf etti.

Efsaneler, karşılıklı olarak birbirine saygısını sunmuştu

Meksika'da Dünya Kupası finalinden sonra formalarını değiştirmişlerdi

NELER OLDU? Alman efsane futbolcu Matthaus, Almanya'nın Mexico City'de 3-2 mağlup olduğu turnuvanın finalinde Maradona'nın giydiği formayı almıştı.

NE SÖYLEDİ? Daily Mail'e bir röportaj veren efsane futbolcu, “36 yıldır ‘Bu forma için para istiyorum’ diye düşünmemiştim. Onu Arjantin halkına geri vermek benim için bir zevkti”

"Diego, Arjantin'de bir tanrıdır; bu yüzden onlara formayı geri vermek özeldi." şeklinde konuştu. Formayı Arjantin Büyükelçiliği'ne verdi.

BÜYÜK RESİM: Maradona her zaman Matthaus'un karşılaştığı en zorlu oyuncu olduğunu iddia etti. Alman mevkidaşına o kadar saygı duyuyordu ki, Napoli hiyerarşisinin Matthaus'u İtalya'ya getirmesini istedi.

Matthaus daha önce bu konuda yaptığı bir açıklamada, "1986'daki Dünya Kupası'ndan sonraydı ve Diego Napoli'den bir grup adamı yanıma gönderdi. Diego onlara şöyle dedi: 'Bana Matthaus'u takıma getirmelisiniz.' Ayrıca yanlarında siyah bir çantada 440 bin Euro duruyordu.

"Gelirsem alırım. Gelmezsem de alırım ama sonra başka bir İtalyan kulübüne imza atamam. Tabii ki düşünmeye başlarsınız, çok paraydı, Bayern'de aldığımın dört katıydı. Ama 'Hayır kimse beni satın alamaz.' dedim. Benim tarzım değildi, hilekâr hissettim. Eve paralarıyla geri uçtular, imzamla değil." şeklinde konuştu.

Arjantin-Almanya finalinde Maradona ile forma değiştirdiğini ve bu formayı 7 milyon sterline bile satmayacağını da ekledi.

Maradona’nın ‘Hand of God’ çeyrek finalinde formasını giyen İngiliz orta saha oyuncusu Steve Hodge, ise Mayıs ayında efsanevi topu 7.1 milyon sterlinlik bir dünya rekoruna satarak manşetleri süslemişti.

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