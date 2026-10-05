Matthaus, Klopp'u şoke etti: Memnun değiliz, Almanya 44 oyuncunun bedelini ödüyor

Jürgen Klopp dün akşam Selanik sahasından ayrıldığında, Almanya Milli Takımı'nın başına getirilişine eşlik eden heyecanın henüz sahada sonuçlara dönüşmediğinin gayet farkındaydı.

İlk dört uluslararası maçtaki tek galibiyet, koca bir halkın ona bağladığı beklentilerin düzeyini karşılamaktan uzak.

Liverpool ve Borussia Dortmund'un eski sevilen teknik direktörü geçtiğimiz temmuz ayında, bir başka hayal kırıklığıyla sonuçlanan Dünya Kupası elenmesinin ardından Julian Nagelsmann'ın yerine dizginleri eline aldığında, Mannschaft taraftarları anında ve mucizevi bir etki bekliyordu, ancak gerçek çok daha karmaşıktı.

Almanlara yakışmayan rakamlar

Geçtiğimiz hafta Sırbistan karşısında alınan 2-0'lık tek galibiyet dışında sonuçlar hayal kırıklığı yarattı; kendi sahasında Yunanistan karşısında alınan mağlubiyet, ardından pazar günü oynanan golsüz 0-0 beraberlik ve ondan önce UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci grubunda Hollanda ile yaşanan 1-1'lik beraberlik.

Bu bilanço, Almanya'yı yalnızca 5 puanla üçüncü sıraya yerleştirirken, Hollanda ve Yunanistan milli takımları ise 8'er puanla sıralamanın başında yer alıyor; bu bilgiler "Reuters" kaynaklı.

1990 Dünya Kupası'nı kazanan takımın kaptanı, Alman futbol efsanesi Lothar Matthäus şu yorumu yaptı: "Genel olarak, oyunlarının pek çok yönünün henüz tam anlamıyla uyumlu olmadığı açıktı."

Ve ekledi: "Genç oyuncuların bu deneyimden keyif aldıkları açıktı, ne yazık ki topladığımız puanlar istenen düzeyde değildi, puan bilançosundan memnun olamayız."

Klopp başkalarının göremediğini görüyor

Buna rağmen Almanya Milli Takımı, son yıllardaki halinden daha hırslı ve kararlı bir görünüm sergiledi; takipçiler bazı periyotlarda Klopp'un alışılagelmiş hızlı hücum anlayışının izlerini gördü.

59 yaşındaki Klopp'un takımını savunurken dayandığı nokta da buydu; bu ayki dört maçlık serinin son karşılaşmasının ardından şunları söyledi: "Nereden geldiğimizi bildiğim için son derece memnunum, sadece bir hafta sonra ilk yarıda bu düzeyde bir oyun ortaya koyacağımıza inanamazdım, oyuncular harika bir performans sergiledi; hareketleri ve konumlanmaları olağanüstüydü."

Ve ekledi: "Takıma ve oynadığımız oyuna hayran kaldım, herkes son iki hafta boyunca büyük bir çaba sarf etti ve seçilmeyi hak ettiklerini kanıtladı, bu şekilde toplu olarak savunma yaptığımızda oyuncular harika bir futbol ortaya koyabiliyor."

Klopp, dört maç için 44 oyuncudan oluşan, her biri 22 oyuncu içeren iki ayrı kadro açıkladığında ve dört kez dünya şampiyonu olmuş takımın itibarını geri kazanma arayışında 16 yeni oyuncuyu davet ettiğinde pek çok kişiyi şaşırtmış ve geniş çapta övgü almıştı.

Savunma oyuncusu Philipp Treu ve kanat oyuncusu Dery Scherhant, ilk çıkışlarında güçlü bir performans sergileyen yeni gelenler arasındaydı.

İtibarı kurtarma görevi

Klopp, görevinin artık yalnızca bir takım kurmak değil, aynı zamanda eleme yolunu kurtarmak olduğunun farkında. Geçtiğimiz haziran ayında Nagelsmann yönetiminde Dünya Kupası'nın son 32 turunda Paraguay karşısında alınan sürpriz mağlubiyetin ardından, ki bu 2018 ve 2022'de grup aşamasından elenmelerin ardından yaşanan üçüncü erken başarısızlıktı, taraftarların daha fazla başarısızlığa karşı sabrı kalmadı; üstelik Almanların son şampiyonluğunun 2014'te olduğu da biliniyor.

Almanya Milli Takımı 13 Kasım'da Sırbistan'a konuk olduğunda, ardından üç gün sonra Hollanda'yı ağırladığında, ilk iki sıradan birine yerleşerek rekabette kalmak istiyorsa galibiyetler elde etmek acil bir zorunluluk haline geldi.







