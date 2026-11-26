Bayern Münih'in kalecisi Manuel Neuer'in özel hayatı, eşi Anika Bissel'den ayrıldığını öne süren haberlerin ardından son dönemde Almanya'da giderek büyüyen bir tartışmanın konusu oldu.

Reklam

Bu gelişme, çiftin ikinci çocuğunun dünyaya gelmesinden yalnızca üç ay sonra ve Neuer'in 23 yaşındaki fizyoterapistiyle birlikte Brezilya'ya yaptığı bir seyahatte görüntülenmesinin ardından yaşandı. Takım arkadaşları Joshua Kimmich ve Konrad Laimer'in eşlerinin konuyu ele alan paylaşımlarla dikkat çekici bir şekilde etkileşime girmesi de tartışmayı alevlendirdi.

40 yaşındaki Neuer, Bundesliga'da Mainz karşısında oynanan maçta sağ ayağından yaşadığı sakatlık nedeniyle şu anda sahalardan uzak bulunuyor.

Ayrıca okuyun

Eşinden ayrılan Neuer'in hayatındaki gizemli genç kadının kimliği ortaya çıktı

Bayern Münih, kalecisinin ayağındaki bir tendonda kısmi yırtık bulunduğunu açıkladı. Bu sakatlık, deneyimli file bekçisini bu yılın sonuna kadar maçlardan uzak tutacak.

Reklam Reklam

Ancak Alman kaleci, son günlerde özel hayatıyla manşetlere taşındı. Bild gazetesi, Neuer'in kendisinden 14 yaş küçük Anika ile yaklaşık altı yıl süren bir ilişkinin ve Kasım 2023'te başlayan bir evliliğin ardından yollarını ayırdığını yazdı.

Related Topics

Gelecek maçlar HSV Bundesliga 09:30 FCB

Haberlere göre Anika, çiftin ikinci çocuğunu geçen ağustos ayının sonlarında dünyaya getirdi ve Neuer doğumdan yalnızca birkaç gün sonra eşine evliliği bitirme niyetini iletti. Başka haberlerde ise ayrılığın ekim ayının başında gerçekleştiği ve kalecinin ortak evden ayrıldığı belirtildi.

Spekülasyonlar, Neuer'in sakatlıktan toparlanma sürecinde, Bild'in birkaç aydır kendisiyle yakın bir ilişki içinde olduğunu yazdığı fizyoterapistiyle birlikte Brezilya'ya gitmesinin ardından daha da arttı.

Reklam

Gazete ayrıca ikilinin 15 Kasım'da Brezilya'ya gitmeden önce eylül sonunda Sicilya'da birlikte vakit geçirdiğini de aktardı. Ne Neuer ne de söz konusu kadın, aralarındaki ilişkinin niteliğini doğruladı.

Almanya Milli Takımı'nın eski kaptanı ve 1990 Dünya Kupası şampiyonu Lothar Matthäus, konuyu "Lothar Talks Off" adlı programında ele aldı ve ayrılığın zamanlamasının son derece kötü olduğunu söyledi.

Reklam

Matthäus şöyle konuştu: "Manuel için üzücü bir durum, ancak herkes özel hayatını dilediği gibi yönetmeli. Son haftalarda yaşananların Manuel'in itibarı için iyi olmadığı açık. Bu kararı o verdi, ama bence en doğru zamanlama değildi."

Anika ise TikTok hesabından, hamilelik sırasında aldatmayı eleştiren mesajlar içeren videoları yeniden paylaştı. Bunlardan birinde şu ifadeler yer aldı: "Hamile bir kadını aldatmak bambaşka bir kötülük seviyesidir. Bu bir hata değil, bencil, acımasız ve saygısız bir tercihtir."

Reklam

Mesajlardan birinde de "Çocuğunun annesi olarak, bizim yerimize başka bir kızı seçtiğin için seni asla affetmeyeceğim" ifadesi bulunuyordu. Anika, yeniden paylaştığı bu gönderileri daha sonra sildi.

Tepkiler, Alman evlilik danışmanı Ruth Marquardt'ın paylaştığı bir videoya da yansıdı. Marquardt bu videoda, çocuklarını tek başına büyüten pek çok kadının yakından bildiğini söylediği bir durumu eleştirerek Neuer'in durumuna dikkat çekti.

Reklam

Video, Joshua Kimmich'in eşi Lina Kimmich, Konrad Laimer'in eşi Ines-Sarah Laimer ve Neuer'in eski sevgilisi Nina Weiss tarafından beğenildi.

Matthäus, Bayernli oyuncuların eşlerinin tepkisini de değerlendirerek videoyu beğenmelerini anlayışla karşıladığını söyledi. Matthäus'a göre ikili, Anika Neuer'in lehine olmayan bu durumun ne kadar zor olduğunu kavrayabiliyor.