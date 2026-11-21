Bayern Münih efsanesi Lothar Matthäus, kulüp yöneticilerinin Jamal Musiala hakkında art arda yaptığı açıklamalar karşısında şaşkınlığını dile getirdi.

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Almanya'nın eski yıldızı, oyuncunun geleceği ve sözleşmesiyle ilgili anlaşmazlığın kamuoyu önünde tartışılan bir meseleye dönüşmesini eleştirdi ve iki tarafa bir araya gelip medyadan uzak bir çözüm bulma çağrısında bulundu.

Matthäus, bugün cumartesi "Sky Sport Almanya"'nın aktardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Bu hafta boyunca biraz şok oldum. Her şey Uli Hoeneß ile başladı, ardından Jan-Christian Dreesen geldi ve dün de Karl-Heinz Rummenigge şimdiye kadarki en sert ifadeleri kullanmayı tercih etti."

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Matthäus şöyle devam etti: "Karl-Heinz'a büyük saygı duyuyorum. Onu 30 yılı aşkın süredir tanıyorum, harika bir insan. Ancak bu açıklamaları çok dikkatli bir şekilde seçtiği açık."

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Alman futbolunun efsane ismi sözlerini şöyle sürdürdü: "Son iki yıl boyunca Bayern Münih'i övdük; güçlü bir birlik ve beraberlik ruhuna sahip büyük bir aile olduğunu söyledik. Bu gerçekten de kendini gösterdi ve elde edilen bu sonuçların nedenlerinden biri oldu."

Matthäus ekledi: "Konuyu kamuoyu önünde tartışmak yerine iki taraf neden basitçe baş başa oturup meseleyi çözmüyor? Burada Jamal Musiala'nın kampını ve Bayern Münih'i kastediyorum."

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Deneyimli isim şöyle devam etti: "Musiala'nın kampından hiçbir şey duymadık. Temsilcileri şu ana kadar Bayern Münih ile herhangi bir görüşme yapmadı, kulüp de oyuncunun kampıyla iletişime geçmedi."

Matthäus, iki taraf arasındaki iletişimin bir an önce başlaması gerektiğinin altını çizerek şunları ekledi: "Bunun, mesele önümüzdeki günlerde ve haftalarda sürüp gitmeden önce, şimdi gerçekleşmesinin son derece gerekli olduğunu düşünüyorum."

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Matthäus, süregelen tartışmalardan en çok Musiala'nın zarar gördüğünü düşünüyor: "Tüm bunlardan en çok etkilenen kişi Jamal Musiala! Baskı altında olan ve özellikle takımdaki sakatlıkların çokluğu göz önüne alındığında, beklenen performansı göstermesi istenen oyuncu o."

Matthäus, açıklamalarını Bayern yönetimine ve oyuncunun kampına doğrudan bir mesajla noktaladı: "Birbirinizle konuşun ve bir çözüm bulun!"

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Açıklamalar zincirini, kulübün onursal başkanı Uli Hoeneß başlatmıştı. Hoeneß, oyuncunun daha önce açıkladığına göre kısa süreli bilinç kaybı nöbetlerine yol açan ve ilaç kullanımıyla bir ölçüde kontrol altına alınabilen nörolojik bir bozukluktan muzdarip olan Musiala'nın eski seviyesine dönüp dönemeyeceği konusundaki şüphelerini dile getirmişti.

Hoeneß ayrıca oyuncudan beklenen performans ile yüksek maaşı arasındaki orantı meselesini de gündeme getirmişti. Ardından Bayern'in CEO'su Jan-Christian Dreesen, kulübün oyuncunun durumundaki gelişmenin değerlendirilmesini bekleyeceğini ve gerekirse ilerleyen süreçte ailesi ve menajerleriyle bir araya gelip konuyu görüşebileceğini belirtmişti.

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Kulübün eski CEO'su ve denetim kurulu üyesi Karl-Heinz Rummenigge de tartışmaya katılarak Musiala'nın eski seviyesine dönmesinin garanti olmadığını ve alışılmış yeteneklerini yeniden kazanamaması halinde maaşının tartışma konusu olabileceğini ifade etti.