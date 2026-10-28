Matteo Dams, eski kulübü PSV ile çıkış yolu görünmeyen bir durumda karşı karşıya: İşte yaşananlar

Tam bir hafta sonra Matteo Dams, Club Brugge formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde eski aşkı PSV'ye karşı oynayacak. Ancak Het Nieuwsblad'a göre sol bekin Philips Stadı'nda forma giymesi pek olası değil. 22 yaşındaki Dams, Belçika'nın son şampiyonu için bugüne kadar resmi maçlarda yalnızca bir dakika oynadı.

Dams, sekiz yaşında PSV'nin altyapısına katıldı ve 20 yaşında A takıma yükseldi. Belçikalı savunmacı, Hollanda şampiyonluğu yaşadı ve 2024'ün ikinci yarısında Juventus ve Paris Saint-Germain karşılaşmalarının da aralarında bulunduğu altı Şampiyonlar Ligi maçında oynadı.

Dams, PSV ile yeni sözleşme imzalamak üzereyken Al-Ahli yaklaşık dokuz milyon avroluk, beklenmedik derecede yüksek bir teklifle geldi. Mali koşullar PSV'yi de Dams'ı da cezbetti ve taraflar teklifi kabul etti.

Dams, Suudi Arabistan'da AFC Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da yaşadı ancak yabancı oyuncu sınırı nedeniyle orada tam anlamıyla kendini gösterme fırsatı bulamadı. Geçen yaz sportif koşulları tercih eden Dams, Jan Breydel Stadı'ndaki kulüple 2030 yılının ortasına kadar sözleşme imzaladı.

Club Brugge, İtalya'da Sampdoria forması giymek üzere Belçika'dan ayrılan Bjorn Meijer'in yerini Dams ile doldurdu. Dams, kulübün aradığı profile uyuyordu: Öncelikle ilk tercih Joaquin Seys'in yedeği olacak, ancak ihtiyaç duyulduğunda hemen sahaya sürülebilecek potansiyele sahip genç bir oyuncuydu.

Teknik direktör Ivan Leko ise henüz Dams'a şans vermedi. Leko, sezonun ilk üç maçında Dams'ı kadroya bile almadı. Jupiler Pro League'in 4. haftasında onu ilk kez kadroya dahil ederek kendi ülkesinin ligindeki ilk maçına çıkma umudu verdi. Ancak Dams kulübede kaldı ve sonraki iki karşılaşmada da oyuna girmedi.

Şampiyonlar Ligi ve Croky Kupası'nda da oyuna dahil edilmeyen Dams, geçtiğimiz hafta sonu nihayet Pro League'deki ilk maçına çıktı. Seys, Sint Truidense VV karşısında bitime bir dakika kala hafif bir ağrı nedeniyle kenara gelince Dams, Blauw-Zwart formasıyla ilk kez sahaya çıktı.

"Kulüp içinde, Dams'ın seviyeye yetişmek için zamana ihtiyaç duyduğu söyleniyor" diyen Het Nieuwsblad, oyuncunun az süre almasını şöyle açıklıyor: "Suudi Arabistan'da fiziksel oyun ve tempo açısından beklentiler düşüktü. Oysa bunlar Club Brugge'ün temel dayanakları. Yine de teknik ekip ve yönetim Dams'tan memnun: Daha sert bir oyuncu hâline geldi, çevresinden iyi destek görüyor ve zihinsel olarak güçlü."

"Bir de hiyerarşide önünüzde Seys varken kendinize yer açmayı deneyin. Bu yüzden yöneticiler gerçekçi ve sabırlı. Ama tahmin edecek olursak Dams muhtemelen şimdiye kadar daha fazla süre almayı umuyordu." PSV karşısında forma giyme ihtimali ise şimdilik uzak görünüyor. "Gelecek çarşamba eski kulübüne gitmesi kuvvetle muhtemel; ancak sahada süre alacak bir adaydan çok, kulübü yakından tanıyan biri olarak."