Mats Wieffer tuhaf bir şekilde sakatlandı: “Hayatımda gördüğüm en garip vakalardan biri”

Brighton & Hove Albion'da Mats Wieffer bir süre forma giyemeyecek. Teknik direktörü Fabian Hürzeler, cuma günü düzenlenen basın toplantısında bunu açıkladı. İngiliz medyası, menajerin sözlerinin ardından Hollandalı futbolcunun “garip bir şekilde” sakatlandığı sonucuna vardı.

Geçen pazar Chelsea ile oynanan maçta (4-3'lük yenilgi) Wieffer için işler ters gitti. Hollanda Milli Takımı'nın 15 kez formasını giyen oyuncu, 80 dakika sonunda oyuna devam edemedi ve yerini Costinha'ya bıraktı. Hürzeler şimdi konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Alman teknik adam, “Mats topu yüzüne aldı ve bu yüzden kısa bir an için vücudunu kontrol edemedi. Biraz bokstaki darbe gibiydi” dedi. “Bacakları tuhaf bir pozisyonda kaldı. Bu yüzden bu sakatlığı yaşadı.”

“Neyse ki ciddi değil. Başını tuttu, ayağa kalktı ve ardından dizini yokladı. Oyuncular bana böyle anlattı. Gerçekten sadece garip ve talihsiz bir sakatlıktı. Hayatımda gördüğüm en tuhaf vakalardan biri.”

Wieffer, önümüzdeki dönemde sahalardan uzak kalacak. Hürzeler, “Mats'ı en azından gelecek milli maç arasına kadar kesin olarak kaybettik diye düşünüyoruz. Bu gerçekten çok talihsiz” ifadelerini kullandı.

Bu da Wieffer'in, Xavi yönetimindeki Hollanda Milli Takımı'nın ilk maçlarında kesin olarak yer alamayacağı anlamına geliyor. Bu önemli bir kayıp; zira geçen yaz hâlâ Dünya Kupası kadrosunda yer alıyordu ve muhtemelen yeni milli takım teknik direktörünün gözüne hemen girmek istiyordu.

Wieffer ayrıca Brighton'ın Leeds United, Coventry City, Manchester United ve Arsenal ile oynayacağı maçları da kaçıracak. Büyük ihtimalle milli maç arasının ardından, 10 Ekim'de Sunderland karşısında maç kadrosuna geri dönecek.