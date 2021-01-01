Mats Hummels'ten itiraf: 2014 Dünya Kupası'nda neredeyse her gün biriyle kavga ediyordum

Kariyerini Borussia Dortmund'da sürdüren Alman stoper Mats Hummels Goal'e özel açıklamalarda bulundu ve başarılı bir takım olmanın sırlarını paylaştı.

Borussia Dortmund'un deneyimli savunma oyuncusu Mats Hummels, profesyonel olmaya aday genç bir futbolcuyken, Bundesliga'da oynayacak seviyeye gelebileceğini hiç düşünmediğini açıkladı. 2008'de Dortmund'a transfer olmadan önce Bayern Münih'in altyapı takımlarında düzenli oynayan bir oyuncu olmadığını belirten Hummels, Dortmund'a transferiyle birlikte Almanya'nın en gözde genç oyuncularından biri haline gelmişti.

Dortmund'da geçirdiği başarılı dönemin ardından 2014 Dünya Kupası'nı kazanan Almanya Milli Takımı'nın en önemli oyuncularından biri haline gelen Hummels, başarıya giden yolun sırlarını Goal'e açıkladı.

Bundesliga itirafı

2019'da yeniden Dortmund'a dönen ve kariyerini burada sürdüren 32 yaşındaki oyuncu, "Bayern Münih altyapısında oynadığım dönemde U16'da zaman zaman şans buluyordum ancak U17'de sezon başında kadroda bile yer almadım" dedi.

Altyapılarda düzenli bir şekilde oynadığı ilk sezoun Kurt Niedermayer yönetimindeyken U19'da olduğunu beklirten Hummels, "Açık söylemek gerekirse Bundesliga'da oynayabileceğimi hiç düşünmüyordum ve bu yüzden baskı yaşamadım" dedi.

Samimi ortam gerçekten iyi mi?

Başarılarla dolu kariyeri boyunca hem kulüp hem de milli takımda çok üst düzey oyuncularla çalışan Hummels, büyük başarılarıların genellikle samimi bir arkadaşlık bağına sahip olmayan takımlar tarafından kazanıldığını söyledi.

Başarının yolunun gerektiğinde takım arkadaşının ayağına basmaktan geçtiğini belirten Hummels, "Bir takımdaki 20 oyuncu birbiriyle yakın arkadaşsa bu türden bir performans kültürü oluşturamazsınız" dedi.

İyi ruhlu bir kültüre sahip takımların işler zorlaştığında bu duruma karşı koyamadığını belirten Hummels, "Takımdaki arkadaşlıklar çok iyi olduğunda, işler kötü gittiğinde seni ve rakiplerini zorlayabilmeni sağlayacak motivasyonu yeniden hissetmek kolay olmuyor. Bana göre bu kültürü antrenmanlarda sağlamalısınız" dedi.

"Her gün kavga ediyordum"

Kariyerindeki başarılı takımlardan örnekler veren Hummels, "2011 ve 2012'deki başarılarımızda, Bayern'deki Niko Kovac döneminde ve 2014 Dünya Kupası'nda kadrodaki herkes birbiriyle harika arkadaş değildi. 2014 Dünya Kupası sırasında neredeyse her gün başka biriyle kavga ediyordum ve bunların arasında çok iyi anlaştığım arkadaşlarım da vardı ama hepimiz başarılı olmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığımızın farkındaydık" dedi.

"Bazıları eleştiriyi kaldıramaz"

Soyunma odasında takım arkadaşlarına sık sık uyarılarda ve tavsiyelerde bulunduğunu ve bunun bir takımın gelişimi için son derece önemli olduğunu belirten Hummels, "Bu nedenle benden hoşlanmayan takım arkadaşlarım oldu çünkü herkes bu eleştirilere olumlu yaklaşmayabiliyor. Bazı oyuncular yaptıklarının takım için değil kendi egoları için olduğunu duymak istemez" dedi.

Bu durumun alternatifin olumsuz şeylere seyirci kalmak ve kendi haline bırakmak olduğunu belirten Hummels, "Denemeseydim birlikte oynadığım herkes yakın arkadaşım olurdu ve Instagram'da birbirlerimizin fotoğraflarını beğenebilirdik ancak böyle değiliz ve bu bizi daha başarılı ve iyi yaptı. Daha iyi olmak için bir iki kişiyle arkadaşlığımız bitecekse, öyle olsun" ifadelerini kullandı.