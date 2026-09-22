"Aslında neredeyse her maçta bir kez birbirimize bağırıyoruz", diye kısa süre önce açıklamıştı Waldemar Anton. Bunun ne kendisi ne de Serhou Guirassy için büyük bir sorun olduğunu söyleyen Borussia Dortmund savunmacısı, sonuçta ikisinin de "birbirini o kadar uzun süredir tanıdığını, bu yüzden sahada birbirimize fikrimizi söyleyebildiğimizi, bazen belki biraz aşırıya kaçsa bile" ifade etmişti.

Cumartesi akşamı VfB Stuttgart karşısında alınan 1-0'lık galibiyette Anton'un, Guirassy'ye yeniden fikrini sert şekilde söylemesi için bir sebep vardı. Forvet, 74. dakikada oyundan alınırken sahayı terk etme konusunda fazla ağır davranınca, yeni kurallar gereği oyuna sonradan giren Fabio Silva sahaya adım atmadan önce 60 saniye beklemek zorunda kaldı. BVB bu kısa süre içinde bir kişi eksik oynadı ve teknik direktör Niko Kovac da Guirassy'nin bu ağır davranışına son derece öfkeli tepki gösterdi.

Böylece Anton da asıl işine odaklanmayı sürdürdü. İki yıl önce Dortmund'a ani transferi nedeniyle taraftarların geleneksel olarak her topu ayağına aldığında yoğun şekilde ıslıkladığı eski kulübünde 30 yaşındaki oyuncunun yapacak çok işi vardı. Ancak bir kez daha ne o ne de takımı aşılabildi.

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Waldemar Anton'un BVB'nin yükselişinde çok büyük payı var

Kovac takımın başına geçtiğinden bu yana Borussia'da savunma oyuncuları için savunma işi kesinlikle eksik olmuyor. Ancak teknik adam, ekibinin bu yetkinliğini artık neredeyse mükemmelleştirmiş durumda. BVB geçen yıl da 34 gol yiyerek ligin en iyi savunmasına sahipti. Westfalya ekibi, şimdi dört hafta geride kalmışken üç kez kalesini gole kapatıp toplam iki gol yiyerek FC Bayern ile birlikte yeniden zirvede yer alıyor.

Bu gelişimde, işi bireysel performanslara indirgeyecek olursak, hiç kuşkusuz en büyük pay sahiplerinden biri Anton. Kariyerinde ilk kez, neredeyse art arda yaşadığı iki kas lifi yırtığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kaldığı oldukça karmaşık bir ilk sezonun ardından Anton, Kovac'ın aylar önce söylediği gibi BVB'de "tam bir istikrar abidesi"ne dönüştü.

Teknik adam, "savunmanın patronu" gibi tanımlamalardan hoşlanmayan öğrencisi hakkında övgü dolu sözler söylemek için hiçbir fırsatı kaçırmıyor. Kovac, son olarak Villarreal ile oynanacak Şampiyonlar Ligi açılışı öncesinde Anton için, "O bir lider. Öne çıkan biri. Futbolu 24/7 düşünüyor, yiyor, uyuyor, içiyor. Takım arkadaşlarını destekleyen, asla vazgeçmeyen ve takım için her şeyini veren biri; bir rol model" dedi.

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Waldemar Anton 2025/26 sezonunda BVB'de kaç kez ilk 11'de başladı?

Anton geçen yıl da mükemmel bir sezon geçirdi ve savunmada, bu yıl da başlangıçta sakat olan partneri Nico Schlotterbeck'ten daha istikrarlı bir görüntü verdi. "Ironman" (Kovac'ın Anton için kullandığı ifade) bunu çok yüksek bir güvenilirlik ve istikrarla yaptı; bu durum çıplak rakamlara da yansıdı: Anton, 2025/26 sezonunda oynanan 47 resmi maçın yalnızca üçünde forma giyemedi. Lig ve kupada çıktığı 35 maçın tamamını da tam süre oynadı.

Almanya ile Dünya Kupası'na katılması nedeniyle Anton, yeni sezon öncesinde Dortmundlu oyuncular arasında en az hazırlık süresi geçirenlerden biriydi. Ancak 15 kez milli formayı giyen oyuncu çok fazla şey kaybetmedi. Anton o zamandan beri daha çok bıraktığı yerden, yani mutlak üst düzey formuyla devam etti.

Anton'u sürekli sahada bulunmasının yanı sıra bu kadar değerli kılan şey şu: Disiplin, mentalite ve acıya dayanıklılık gibi değerlerde öne çıkıyor. Anton gösterişsiz oynuyor, tavizsiz ve sert savunma yapıyor ve tam anlamıyla bir savaşçı. Onun önsezisi ise olağanüstü bir özelliğe dönüştü. BVB'de Mats Hummels'ten bu yana hiç kimse Anton kadar akıllıca ve başarılı şekilde öne çıkarak savunma yapmadı.

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Waldemar Anton şu anda en iyi Alman stoper

Bu durum istatistiklere de yansıyor: Anton, ikili mücadele yüzdesi, kazanılan hava topları, araya girilen ve uzaklaştırılan toplar konusunda ligin en iyi oyuncuları arasında yer alıyor. Dortmund'un savunma istikrarı için vazgeçilmez olan oyuncu, böylece Kovac yönetimindeki yükselişin yüzlerinden biri haline geldi. Sezona yaptığı güçlü başlangıç ve içinde bulunduğu form durumu göz önüne alındığında, şu anda Anton'dan daha iyi bir Alman stoper yok.

Bu nedenle milli takımın yeniden yapılanmasında belirleyici bir rol üstlenmemesi şaşırtıcı olurdu. Kovac gibi Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp da güçlü yönlerini sağlam bir savunmadan alan bir futbol anlayışını savunuyor. Anton son derece tecrübeli, fiziksel ve zihinsel olarak tamamen hazır, savunma hattının güçlü bir orkestra şefi ve genç oyuncular için önemli bir dayanak; esasen bunların hepsi Klopp'un gelecekteki DFB takımı vizyonu için hayati özellikler.

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Waldemar Anton, Jürgen Klopp yönetimindeki DFB'de nasıl bir rol oynayacak?

Anton'un milli takımdaki sportif dezavantajı, uzun vadede muhtemelen güçlü sol ayağı ve oyun kurulumundaki harika çapraz pasları olabilir; bu da Schlotterbeck'i bir tık daha uygun hale getiriyor. Ancak Bayern'den Jonathan Tah'ın hâlâ bir numaralı stoper olarak değişmez isim olduğunu mutlaka söylemek gerekiyor mu?

Kesin olan şu ki, Anton'un kendisinden kendi adına fazla bir reklam beklenemez. Kovac bir keresinde Anton için, "Çok sakin, çok mütevazı, çok alçakgönüllü" demiş ve şöyle devam etmişti: "Kendi egosunu geri plana atıp takımı ön plana çıkarması gerçekten harika." Alman Milli Takımı'ndaki rekabet durumunun Anton adına nasıl gelişeceğini zaman gösterecek. Ancak ligin şu anki lideri BVB'de artık kimseyle rekabete girmesi gerekmiyor.

Waldemar Anton: BVB'deki performans verileri