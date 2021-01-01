Mathieu Valbuena Marsilya'yı yerden yere vurdu: Bu takımın yüzde sekseni gitmeli!

Marsilya'nın bir dönem Fenerbahçe forması da giyen eski yıldızı, Fransız takımını ve oyuncularını sert bir dille eleştirdi.

Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe forması da giyen Fransız futbolcu Mathieu Valbuena, Marsilya'nın Fransa Kupası'nda amatör lig takımlarından As Canet'a elenmesi sonrasında RMC Sport'a yaptığı açıklamalarda eski takımını sert bir dille eleştirdi.

Valbuena ne dedi?

Pazar günü oynanan ve Marsilya'nın 2-1'lik skorla yenilerek kupaya veda etmesiyle sona eren 90 dakikanın ardından bu skorun utanç verici olduğunu ifade eden Valbuena sert sözler kullandı:

"Marsilya kadrosunun yüzde 80'inin değişmesi gerekiyor. Maçı izleyen ve futbolu bilmeyen biri amatör olanın Marsilya, profesyonel takım olanınsa Canet olduğunu düşünürdü. Böyle bir görüntü vermek gerçekten de utanç verici. Marsilyalı oyuncular futbola olan yeteneklerini kaybetmiş gibi. Sahadaki arzuyu görebiliyorum ama artık en basit şeyleri bile yapamıyorlar."

Fransa Ligi'nde lider Lille'in 23 puan gerisinde gerisinde bulunan ve 39 puanla sekizinci sırada yer alan Marsilya geçtiğimiz günlerde teknik direktörlüğe Jorge Sampaoli'yi getirmişti. Ligde Avrupa kupalarına katılma potasının beş puan gerisinde yer alan Marsilya'da Portekizli teknik adam Andre Villas-Boas sezon ortasında yönetimle yaşadığı anlaşmazlıklardan ötürü görevinden ayrılmıştı.

Marsilya ile şampiyonluk yaşamıştı

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Yunanistan'ın Olimpiakos takımına transfer olan Valbuena sekiz sezon formasını giydiği Marsilya ile Fransa Ligi şampiyonluğu yaşamış ve kulübün efsane oyuncuları arasına ismini yazdırmayı başarmıştı. Bu sezon Olimpiakos formasını giydiği 25 maçta 2 gol ve 4 asistle oynayan 36 yaşındaki oyuncu, özellikle geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla Yunan taraftarların sevgisini kazanmıştı.