Matheus Franca: Flamengo'nun Real Madrid ve Man City'nin radarındaki genç heyecanı

Flamengo'da, kulübün A takım için yerli kahramanlar üretme konusundaki geleneğine atıfta bulunarak 'evde yap' denir.

Son yıllarda, Kırmızı ve Siyah, Brezilya'nın en büyük yeteneklerinden bazılarını yetiştirdi. Vinicius Junior ile Lucas Paqueta, Avrupa'da yıldız olurken Borussia Dortmund'daki hayal kırıklığına rağmen Reinier'in onların ayak izini takip edeceği konusunda umut hala var.

Matheus Franca'nın da yürüdüğü bu yetenek taşıma bandı yavaşlama belirtisi göstermiyor.

Flamengo akademisinin şu anki mücevheri olan Franca, genç takım düzeyinde geçirdiği muhteşem bir 2021 sezonunun ardından şimdiden A takıma girdi.

Kulübün U-17 ve U-20 takımlarında her 45 dakikada bir gol veya asist ortalaması tutturdu, 18 maçta 19 gol attı ve takım arkadaşları için sayısız fırsat yarattı.

Bu form, Franca'yı sadece A takıma yükseltmekle kalmadı, aynı zamanda Ocak ayında imzalanan ve Flamengo tarihindeki en büyük serbest kalma maddesini içeren beş yıllık yeni bir sözleşmeyi de kazandırdı: 100 milyon euro.

Yeni teknik direktör Paulo Sousa, Rio de Janeiro'ya geldiğinde Franca'nın yakın geleceğini güvence altına almayı bir öncelik haline getirdi ve ofansif orta saha oyuncusu, 2021 sezonunun sonlarına doğru Portekizli çalıştırıcının yönetiminde iki kez oynadı.

İlk profesyonel golünü henüz kaydetmedi ancak Franca'nın istatistikleri ve yeteneği göz önüne alındığında, 17 yaşındaki oyuncunun Maracana'da iz bırakmaya başlaması çok yakında.

Rakibin orta sahası ve defans hatları arasında süzülmek isteyen 10 numara Franca, maçın en iyi golcülerinden bazılarının içgüdülerine ve asla pes etmeyen tavrına sahip.

Bununla birlikte, takımı daha iyi pozisyonlara sokabilmek için sahada sürekli olarak arkadaşlarını arayış içinde.

Flamengo U20 antrenörü Fabio Matias, GloboEsporte'ye verdiği demeçte, "Onun oyununda birçok önemli yön var" diyor.

"Teknik ve taktik yeteneğe ek olarak, oyunu çok iyi anlıyor."

"Bu, onu öne çıkarıyor çünkü boşlukları iyi yorumluyor. En yetenekli oyuncular, boşlukları nasıl yönetecekleri konusunda bir anlayışa sahiptir."

"Ayrıca kale önünde kararlı olma yeteneğine sahip ve harika bir bitirici."

Sao Goncalo'da doğan Franca, 45 milyon euro ile Flamengo tarihindeki en büyük satış rekorunu elinde bulunduran Vinicius'la aynı memleketten.

İspanya'daki haberlere bakılırsa, Real Madrid, kahramanı Cristiano Ronaldo nedeniyle 7 numaralı formayı giyen oyuncu için ön sırada yer alıyor.

Manchester City de oyuncuyla ilgileniyor ve City'nin Brezilya'daki futbol direktörü Txiki Begiristain'in Franca'yı Etihad Stadyumu'na götürmek için "kamyon dolusu para" vermeye istekli olduğu yönünde haberler var.

Franca kendi adına bir gün Avrupa'ya gitmeyi hayal ediyor, ancak şimdi odak noktası futbol eğitimine Olaria'da henüz 12 yaşındayken başladığı çocukluk kulübüne damgasını vurmak.

2021'de Flamengo'nun Brezilya U17 ve Brezilya Kupası U17 şampiyonluklarına liderlik etmesiyle gençlik saflarında sayısız başarı kazandı.

Ayrıca, Brezilya'nın 2019'daki Güney Amerika U15 Şampiyonası'ndaki zaferinde oynadığı rolle uluslararası sahneye damga vurdu. Kadroda aynı zamanda genç futbol uzmanları Santos ikilisi Kaiky ve Angelo Gabriel ile Atletico Mineiro forveti Savinho da vardı.

Franca da bu yetenekler arasında ve artık Brezilya'dan çıkıp çıkmayacağı değil, bu hamleyi ne zaman yapacağı önemli.

Flamengo bir kez daha 'evde yaptı.'

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