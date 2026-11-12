Materazzi: "Zidane'ın kafa atması mı? Jesùs de Miguel'in ölümü Tanrı'ya şükretmeme neden oldu. Ya benim başıma gelseydi?"

Röportajın en dikkat çekici bölümleri şöyle:

Zinedine Zidane birkaç gün önce şöyle dedi: "Materazzi'ye attığım kafayla gurur duymuyorum ama pişman da değilim."

Roller tersine dönseydi, bugün siz de aynı şeyi söyler miydiniz?

"Bugün, 20 yıl önce o akşam ya da ertesi gün söyleyeceğim şeyi söylerdim: 'Hata yaptım ama kışkırtıldım. Ne olduğunu siz değerlendirin, ben özür diliyorum.' O, büyük bir centilmen olarak görülürdü; Materazzi ise onu kendince kışkırtan 'her zamanki aptal' olurdu. Bu işten daha iyi çıkardı ama herkesin düşüncesi kendine. Kesin olan şu ki konu orada kapanırdı."

Gelecek maçlar ITA UEFA Nations League A 14:45 FRA

Oysa hâlâ konuşuluyor.

"Üstelik bunun önüne geçilebilirdi çünkü bir rakibin gol atmasını engellemek için onu tutan ilk ya da son kişi ben değildim. Hatta teknik direktör olsam, karşısındaki oyuncunun sıçramasını kurnazlıkla engelleyen bir savunmacımın elini sıkardım."

Görünüşe göre Zidane hâlâ bunun yükünü taşıyor.

"Buna pek inanmıyorum. İtalya-Fransa maçı oynandığı için konu yeniden açılıyor ama teknik direktör olarak yaptığı kariyeri düşününce bunu geride bıraktığını sanıyorum."

Yine de o görüntüye tekrar bakınca, bu sahne Materazzi'den çok Zidane'ı rahatsız ediyor gibi, değil mi?

"Pek sayılmaz. Jesùs de Miguel'in ölümü, hiçbir şey yaşanmamış olduğu için Tanrı'ya şükretmeme neden oldu. O kaleci hakkında, oyun içindeki bir müdahale nedeniyle taksirle öldürmeden söz ediliyor. Ya benim başıma gelseydi?"

20 yılda aranızda hiç bir açıklığa kavuşturma yaşanmaması haber değeri taşıyor.

"Fırsat oldu, biliniyor. Kasım 2010, Milano'daki Melia Oteli, Milan-Real maçından bir gün önce. Mourinho'ya veda ettikten sonra otelden çıkıyorum, o da arka tarafta arabasını park ediyor. Beni görünce biraz tereddüt ediyor, geri dönmek için arkasını bile dönüyor ama ben karşısına çıkıp elini sıkıyorum: 'Kimsenin bizi görmediği burada karşılaşmamıza sevindim.' Bana, 'Merak etme, böyle şeyler olur, geride kaldı' diye yanıt veriyor. Ne yazık ki sonra bütün bunları inkâr edip beni bir taraftar sandığını söyledi."

Peki Zidane neden "resmî" bir barışma fikrini reddetmeye devam ediyor?

"Benim barışmakla hiçbir zaman bir sorunum olmadı. Muhtemelen kariyerine öyle çok ses getiren bir şekilde veda etti ki geri adım atamıyor. Gerçi 'çok ses getiren' doğru ifade değil: Bu benim ilk kışkırtmam değildi ama onun attığı ilk kafa da değildi. Bu noktanın üzerinde hep çok az duruldu."