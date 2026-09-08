Inter Milan efsanesi İtalyan Marco Materazzi, Jose Mourinho'ya övgüler yağdırdı; Portekizli teknik adamın Real Madrid'e dönüşünü değerlendirirken, Cristian Chivu yönetimindeki mevcut Inter Milan takımı ile 2010 yılında Special One ile tarihi üçlemeyi kazanan takım arasında dikkat çekici bir benzerlik kurdu.

Eski İtalyan defans oyuncusu, Rumen teknik adamın kendisine o dönemki Mourinho'yu hatırlattığını, çünkü belirleyici anlarda aynı güven duygusunu aktardığını vurguladı.

Materazzi, "La Gazzetta dello Sport" gazetesine verdiği röportajda iki teknik adamın kişiliklerini analiz ederken şöyle konuştu: "Panik yapmaya gerek yok, yalnızca doğru değişiklikleri yapman gerekiyor."

2006 Dünya Kupası'nı İtalya ile kazanan Materazzi, Mourinho'nun Bernabeu'ya dönüşüne şaşırmadı. Aksine, Portekizli teknik adam ile Florentino Perez arasındaki ilişkinin, onun Real Madrid'in başına dönmesinin anahtarı olduğunu düşünüyor.

"Marca" gazetesinin aktardığına göre şu açıklamayı yaptı: "Onun Florentino ile olan ilişkisini ve Jose'ye duyduğu büyük güveni biliyorum. Onu Real Madrid'in başına geri getirdi."

Materazzi'ye göre Portekizli teknik adam, üstesinden en iyi geldiği rolü sürdürecek: "Tüm sorumlulukları üstlenmek ve takımın tek lideri olmak."

Röportaj sırasında eski stoper, Mourinho'nun liderliği hakkında dikkat çekici bir açıklamada bulundu ve şöyle dedi: "Jose'nin en iyi yanı, onun yönetiminde oynayan herkesin kendini takımının bir parçası gibi hissetmesi ve sahada onun için elinden gelenin en iyisini yapmasıdır."

Materazzi, oyuncularla kurduğu bu iletişim yeteneğinin türünün tek örneği olduğunu düşünüyor ve bunun Portekizli teknik adamın başarısının büyük bir kısmını açıkladığına inanıyor.

Materazzi, konuyu özetleyerek şunları ekledi: "Sahada onun için canını feda etmeye hazırsın." Ayrıca Inter Milan'daki şanlı günlerinden bu yana ikisini birbirine bağlayan yakın ilişkiyi de hatırladı.

Materazzi ayrıca Real Madrid soyunma odasındaki olası gerilimlere de değinerek, Mourinho'nun hassas durumları yönetme konusunda usta olduğunu vurguladı.

Tchouameni ile Valverde arasında gergin bir ilişki olduğu söylentileri sorulduğunda ise tam bir özgüvenle şöyle yanıt verdi: "Jose onları birbirine yakınlaştırabilecek biri, çok yakın dost olacaklar."

Real Madrid ile Inter Milan arasında beklenen karşılaşma öncesinde Materazzi, maçın orta sahada belirleneceğine inanıyor; ancak İspanyol devine karşı oynayacak herhangi bir rakip için tehlike oluşturan iki temel faktöre açıkça dikkat çekti.

Şöyle dedi: "Açıkça söylüyorum çünkü gerçek bu: Mbappe ve Santiago Bernabeu stadyumu."

Bu uyarı, Mourinho'yu çok iyi tanıyan ve Portekizli teknik adamın destek gördüğünde, ayrıca ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanmış bir takıma sahip olduğunda her türlü meydan okumayı kazanılmış bir savaşa dönüştürme eğiliminde olduğunu bilen birinin tecrübesinden geliyor.

Materazzi, röportajın en etkileyici anlarından birini, Mourinho'nun 2010 yılında üçlemeyi kazandıktan sonra Inter Milan'dan ayrılışını hatırladığında yaşattı.

Eski defans oyuncusu, Bayern Münih'e karşı oynadıkları Şampiyonlar Ligi finalini kazandıktan sonra Santiago Bernabeu stadyumunda ikisini birleştiren kucaklaşmayı hatırladı ve bunun kendisi için hâlâ çok özel bir anı olduğunu itiraf etti.

Mourinho ile yaptığı o konuşmaya ilişkin şunları açıkladı: "Birbirimize söylediklerimiz, 'kahrolası, bizi Benitez ile bırakacaksın' cümlesi hariç, sonsuza dek aramızda bir sır olarak kalacak."

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