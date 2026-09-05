Fiorentina, Serie A'da üst üste üçüncü mağlubiyetini aldı; bu kez cumartesi akşamı kendi sahasında ve taraftarının önünde Torino'ya 3-1 yenildi.

AS gazetesi, Real Madrid'den kiralık olarak Viola forması giyen Arjantinli Franco Mastantuono'nun zorlandığına dikkat çekti.

Franco Mastantuono, karşılaşmada etkili bir iz bırakamadı ve devre arasında oyundan alındı.

Fiorentina kontra ataklara dayanmaya çalıştı ve topu Torino'ya bıraktı.

Viola, rakibin savunmasından topu kaptıktan sonra sahne alan Mastantuono ile iki fırsat yakaladı ancak fileleri havalandırmayı başaramadı.

Skoru açan taraf Fiorentina oldu; 48. dakikada Matteo Pellegrino, sol ayağıyla yaptığı sert vuruşla kaleci Paleari'yi avladı.

Ancak Torino, 74 ve 82. dakikalarda Rolando Mandragora ve Che Adams'ın golleriyle üst üste iki gol atarak karşılık verdi ve bu sezonki ilk 3 puanını topladı; Fiorentina ise sıralamanın en altında kaldı.

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