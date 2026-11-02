Arjantinli Franco Mastantuono, 79. dakikada kaydettiği kritik golle takımı Fiorentina'yı Sassuolo karşısında 4-2'lik heyecan dolu bir galibiyete taşıyarak takımının üst üste gelen üç mağlubiyetten oluşan seriye son vermesine katkıda bulundu. Dörtlüyü ise uzatma dakikalarında takım formasıyla ilk golünü kaydeden Victor Valdepeñas tamamladı.

İspanyol "AS" gazetesine göre, Reggio Emilia şehrindeki Mapei Stadyumu, İtalya Ligi'nde defansif açıdan en çok zorlanan takımlar arasında yer alan Sassuolo ile Fiorentina arasındaki karşılaşmaya ev sahipliği yaptı. Aldıkları sonuçlardan memnun olmayan, dengelerini yeniden kurmaya ve doğru yola geri dönmeye çalışan iki takım doğrudan karşı karşıya geldi.

İki takım da maça karşılıklı bir temkinlilikle başladı ve her biri rakibinin nabzını yoklamaya çalıştı. Bu da, altıncı dakikada Real Madrid'den kiralık olarak gelen Mastantuono'nun girişimi dışında, ilk net fırsatın gecikmesine yol açtı.

Bu temkinli yaklaşım karşılaşmaya yavaş bir tempo dayatırken, Arjantinli Mastantuono çıkışları ve hızıyla iki takım arasındaki mücadeleye canlılık katmaya çalıştı.

Konuk takım boş alanları sıkı şekilde kapattı. Sassuolo ise orta sahadaki yoğun hareketliliğine rağmen net hücum yolları bulamadı, ancak yavaş yavaş öne çıkmaya başladı.

Fakat Laurienté, 25. dakikada önüne çıkan fırsatı değerlendirmekte tereddüt etmedi; bu golden önce Esposito, isabetli bir pasla bir kontra atak başlatmıştı.

De Gea kalesini korumak için kalesinden çıktı, ancak Fransız oyuncunun Sassuolo'yu öne geçiren golü kaydetmesini engelleyemedi.

Nzola, Mastantuono'nun ceza sahası içinde yönettiği düzenli bir hücumun ardından hızlıca karşılık vermeye çalıştı, ancak Pellegrino ilk yarının sonundan önce beraberlik golünü bulmayı başardı.

47. dakikada forvet, Nzola'dan bir pas aldı ve Candé'nin önünde topu koruyarak yakın mesafeden Turati'nin ağlarını sarstı ve ilk yarı 1-1 beraberlikle sona erdi.

Pellegrino'ya beraberlik golünü hazırladıktan sonra Nzola, ikinci yarıda bireysel yeteneklerine dayanmaya çalıştı ve 50. dakikada ceza sahası sınırından sağ ayağıyla yaptığı sert bir vuruşla Fiorentina'yı 2-1 öne geçirmeyi başardı.

Buna karşılık Aquilani pes etmeyi reddetti ve 59. dakikadan itibaren Boe'yi de oyuna dahil ederek Sassuolo'nun hücum eğilimini güçlendirmeye karar verdi. Bu sırada Mastantuono rakip ceza sahasına sızmaya devam etti ve sol ayağıyla yaptığı, savunmanın köşe vuruşuna çevirdiği bir vuruşla ev sahiplerini endişelendirdi.

Ancak Sassuolo'nun yaptığı taktik değişiklik etkili oldu; takım hücum canlılığını yeniden kazandı ve Matić 65. dakikada Laurienté'ye beraberlik golünü hazırlamayı başardı. Laurienté de fırsatı değerlendirmekte ısrarcı davranarak dar bir açıdan yaptığı vuruşla kişisel ikinci golünü kaydetti ve skor 2-2 oldu.

Uzun bir bekleyişin ardından ve Sassuolo bölgelerindeki hareketlerini sürdürürken Mastantuono, 79. dakikada Fiorentina lehine terazinin kefesini kesin biçimde ağdırmayı başardı.

Hücum, João Mário'nun sol kanattaki hareketiyle başladı. Topu Pedro Gonçalves'e aktardı, o da topu Arjantinli yıldıza hazırladı ve Mastantuono sol ayağıyla Turati'nin ağlarına göndererek Fiorentina'nın üçüncü golünü kaydetti.

Sassuolo savunması neredeyse maçın bitiş düdüğüne kadar Mastantuono'yu yakından takip etmek zorunda kaldı; skoru kendi lehine çevirmek için uygun alanı bulmaya çalışsa da sonunda pes etti.

94. dakikada Valdepeñas, Fiorentina formasıyla ilk golünü kaydederek karşılaşmayı 4-2'lik sonuçla noktaladı. Golden önce Pedro Gonçalves yeni bir hücum geliştirmiş, bu sırada topu Ndour'a aktarmış, o da arka direğe bir orta göndermiş ve İspanyol oyuncu topu bekleyerek ağlara yollamıştı.