Mastantuono: Messi yüzünden üzgünüm, Real Madrid'den ayrılmamın arkasında Mourinho'nun tavsiyesi var

Real Madrid'den Fiorentina'ya kiralık olarak transfer olan Arjantinli millî oyuncu Franco Mastantuono, Viola'ya yaptığı transferin futbol kariyerini geliştirmek için ideal bir adımı temsil ettiğini vurguladı.

Arjantinli millî oyuncu, Real Madrid'in 2025 yılında River Plate'ten kendisini transfer etmek için 45 milyon euro yatırım yapmasıyla büyük ses getirmişti; ancak takımla düzenli olarak sahaya çıkma fırsatının azlığı nedeniyle kiralık olarak gönderilmesine karar verildi.

Genç oyuncunun hizmetlerinden yararlanmak isteyen başka birçok kulüp de ilgisini göstermişti, ancak o Fiorentina ile imza atmayı tercih etti.

Mastantuono, İtalyan "La Gazzetta dello Sport" gazetesine yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Serie A'yı düşündüm; her zaman ilgimi çeken rekabetçi bir lig. Buna ek olarak kulübün önemi ve burada tarih yazan Arjantinli oyuncuların uzun geçmişi de vardı."

Arjantinli oyuncu şöyle ekledi: "Floransa şehri hakkında benimle konuşan herkes şehri, hem de büyük övgüyle övdü."

Kendisini kadrosuna katmak için teklif sunan bazı kulüplerin aksine, Fiorentina bu sezon Avrupa kupalarında yer almıyor.

Mastantuono şunları açıkladı: "Avrupa'dan bahsetmek için doğru zaman değil. Bu güçlü bir takım ve David de Gea gibi oyuncuların varlığıyla tecrübeye sahibiz; buna ek olarak heves ve istek de var. Yine de birçok yeni oyuncu var ve doğru dengeyi bulmak zaman gerektiriyor."

Genç oyuncu şöyle devam etti: "Fiorentina'yı ayrıca teknik direktör için de seçtim; Fabio Grosso beni aradığı anda, projesinin benim için ideal olduğunu anladım."

Transferde ayrıca Serie A'yı çok iyi tanıyan Real Madrid'in mevcut teknik direktörü José Mourinho'nun da katkısı oldu.

Mastantuono şöyle devam etti: "O büyük bir teknik direktör ve muazzam bir enerjiye sahip. Konuştuğumuzda henüz Floransa'yı seçmemiştim, ancak bana tavsiye verdi; düzenli olarak oynamak için kiralık gitmenin en iyi seçenek olduğu konusunda hem onunla hem de Real Madrid ile mutabakata varıldı."

Arjantinli oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü: "Avrupa kupalarında yer almak kararımda belirleyici olmadı; aksine ben hedeflere ve fırsatlara öncelik verdim. Fiorentina gençliğe ve kaliteye odaklanıyor, bu yüzden futboldaki tarzımı ortaya koymak için en iyi yer."

Mastantuono sözlerini şöyle noktaladı: "Lionel Messi en iyisidir ve onun yanında oynamak benim için bir onurdu, ama millî takım kariyerini bırakmış olması da üzücü. Ángel Di María'ya ve Paulo Dybala'ya hayranım; özellikle Dybala benimle aynı mevkide oynuyor, ancak olağanüstü kariyerler yapmış oyuncularla kıyaslama yapmak saçma."



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